Spannender Fußballkrimi: SC 13 Bad Neuenahr sichert sich mit einem knappen 2:1-Sieg in der Regionalliga Südwest gegen die bis dato ungeschlagene SV Elversberg den Anschluss an die Aufstiegsplätze.
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Am Ende musste im Apollinarisstadion ganz schön gezittert werden, aber die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr brachten ihre 2:1 (1:0)-Führung gegen die SV Elversberg ins Ziel. Mit dem vierten Sieg im siebten Saisonspiel halten die Kurstädterinnen Anschluss an die Aufstiegsplätze der Regionalliga Südwest.