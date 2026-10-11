SC 13-Frauen jubeln über 2:1 Bad Neuenahr fügt Elversberg erste Niederlage zu Lutz Klattenberg 11.10.2026, 19:02 Uhr

i Magdalena Lang (vorn rechts) zeigte beim 2:1-Erfolg des SC 13 Bad Neuenahr gegen die SV Elversberg eine starke Leistung. Martin Gausmann

Spannender Fußballkrimi: SC 13 Bad Neuenahr sichert sich mit einem knappen 2:1-Sieg in der Regionalliga Südwest gegen die bis dato ungeschlagene SV Elversberg den Anschluss an die Aufstiegsplätze.

Am Ende musste im Apollinarisstadion ganz schön gezittert werden, aber die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr brachten ihre 2:1 (1:0)-Führung gegen die SV Elversberg ins Ziel. Mit dem vierten Sieg im siebten Saisonspiel halten die Kurstädterinnen Anschluss an die Aufstiegsplätze der Regionalliga Südwest.







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