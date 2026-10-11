SC 13-Frauen jubeln über 2:1
Bad Neuenahr fügt Elversberg erste Niederlage zu
Magdalena Lang (vorn rechts) zeigte beim 2:1-Erfolg des SC 13 Bad Neuenahr gegen die SV Elversberg eine starke Leistung.
Magdalena Lang (vorn rechts) zeigte beim 2:1-Erfolg des SC 13 Bad Neuenahr gegen die SV Elversberg eine starke Leistung.
Martin Gausmann

Spannender Fußballkrimi: SC 13 Bad Neuenahr sichert sich mit einem knappen 2:1-Sieg in der Regionalliga Südwest gegen die bis dato ungeschlagene SV Elversberg den Anschluss an die Aufstiegsplätze.

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Am Ende musste im Apollinarisstadion ganz schön gezittert werden, aber die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr brachten ihre 2:1 (1:0)-Führung gegen die SV Elversberg ins Ziel. Mit dem vierten Sieg im siebten Saisonspiel halten die Kurstädterinnen Anschluss an die Aufstiegsplätze der Regionalliga Südwest.
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