Die Niederlage gegen Elversberg ist abgehakt, nun blicken die Bad Neuenahrer Fußballerinnen auf das Derby in Andernach und auf ein Wiedersehen mit ehemaligen SC 13-Spielerinnen.
Lesezeit 1 Minute
Für die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr geht es nach der zweiten Saisonniederlage in der Regionalliga Südwest weiter mit dem Prestigeduell bei der Zweitvertretung der SG 99 Andernach. Am Sonntag (15.30 Uhr) will die Mannschaft von Trainerin Anne-Kathrine Kremer auf dem Andernacher Kunstrasen direkt zurück in die Erfolgsspur und den zweiten Tabellenplatz festigen.