SC 13 spielt bei SG 99 II Bad Neuenahr fährt zum Derby nach Andernach Lutz Klattenberg 24.10.2025, 12:04 Uhr

i Bad Neuenahrs Marie Wenzel hält den Ball fest in den Händen. Beim Derby in Andernach will die Torhüterin des SC 13 ihren Kasten möglichst sauber halten. Martin Gausmann

Die Niederlage gegen Elversberg ist abgehakt, nun blicken die Bad Neuenahrer Fußballerinnen auf das Derby in Andernach und auf ein Wiedersehen mit ehemaligen SC 13-Spielerinnen.

Für die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr geht es nach der zweiten Saisonniederlage in der Regionalliga Südwest weiter mit dem Prestigeduell bei der Zweitvertretung der SG 99 Andernach. Am Sonntag (15.30 Uhr) will die Mannschaft von Trainerin Anne-Kathrine Kremer auf dem Andernacher Kunstrasen direkt zurück in die Erfolgsspur und den zweiten Tabellenplatz festigen.







Artikel teilen

Artikel teilen