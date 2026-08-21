„Vize“ empfängt den Meister Auftakt für SV Holzbach mit Kracher gegen Saarburg Michael Bongard 21.08.2026, 10:04 Uhr

i Nach einem Jahr Verletzungspause kann Laura Rode (links) ab sofort wieder Tore mit ihren Holzbacher Offensivkolleginnen Kim Tannhäuser und Anna Sauer bejubeln. Vielleicht schon am Sonntag (14 Uhr) beim Saisonauftakt gegen den TuS Saarburg. B&P Schmitt

Start in der Frauen-Rheinlandliga: Vizemeister Holzbach trifft direkt auf Meister Saarburg. Bei den Holzbacherinnen gab es die ein oder andere personelle Veränderung – unter anderem ist eine Torjägerin zurück, eine andere muss dafür pausieren.

In der 13-köpfigen Fußball-Rheinlandliga der Frauen geht es mit einem Kracher los: Am Sonntag (14 Uhr) empfängt der Vizemeister SV Holzbach auf dem Simmerner Kunstrasen den amtierenden Meister TuS Saarburg.Die Meisterschaft holten die Gäste (mit vier Punkten Vorsprung auf Holzbach) noch als FSG Saarburg Serrig.







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