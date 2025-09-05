Sie sind Dauerrivalen, kennen sich entsprechend gut und haben kaum Geheimnisse voreinander. Kein Wunder, dass es zuletzt denkbar eng zuging, wenn sich die Wege des 1. FFC Montabaur und des SC 13 Bad Neuenahr kreuzten. Was bringt die Neuauflage?

Viel liegt nicht zwischen den beiden Rheinlandrivalen SC 13 Bad Neuenahr und 1. FFC Montabaur. Die jüngsten vier Begegnungen endeten allesamt mit einem Tor Unterschied, wenngleich sich die Spiele nicht ganz miteinander vergleichen lassen. Am Sonntag, 14.30 Uhr, geht es in Bad Neuenahr um Punkte in der Regionalliga Südwest.

Zuletzt kein Heimvorteil

Standen sich SC 13 und FFC Anfang August „nur“ bei einem Turnier in Freudenberg gegenüber (1:0 für Montabaur), ist das Duell vom 14. Juni deutlich besser in Erinnerung. Da ging es in Asbach um nicht weniger als den Gewinn des Rheinlandpokals, den sich Montabaur durch ein Tor von Marie Fischer sicherte und damit auch das Ticket für den DFB-Pokal löste. In der Punktrunde 2024/25 behielten jeweils die Auswärtsteams die Oberhand – eine „Tradition“, an die FFC-Trainer Timo Kluger gerne anknüpfen würde.

Behielten die Westerwälderinnen am ersten Spieltag der Vorsaison beim SC 13 mit 2:1 die Oberhand, setzte sich dieser im Rückspiel an der Waldschule durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:0 durch. „Mit Neuenahr haben wir direkt den zweiten Kracher vor der Brust“, blickt Kluger dem Wiedersehen mit dem Dauerrivalen voller Vorfreude entgegen. „It’s Derbytime“, sagt er angesichts der vergleichsweise kurzen Anreise von rund 70 Kilometern.

„Es gibt Spiele, da musst du als Trainer nicht viel sagen. Die Mannschaft weiß, um was es geht.“

Timo Kluger, Trainer 1. FFC Montabaur

Dass Bad Neuenahr mit Siegen gegen Mainz II (3:0) und in Riegelsberg (3:1) in die Runde gestartet ist, belegt die Klasse des nächsten schweren Gegners für den FFC, der sich zuletzt Topfavorit Saarbrücken trotz guter Leistung mit 0:2 geschlagen geben musste. Kluger betont: „Wir nehmen die Gegner, wie sie kommen.“ Das verlorene Pokalfinale sorge dafür, dass man auf ein hoch motiviertes Bad Neuenahrer Team treffen werde, das Fehler direkt bestrafe. „Das ist uns aber bewusst“, ist der FFC-Coach überzeugt. „Es gibt Spiele, da musst du als Trainer nicht viel sagen. Die Mannschaft weiß, um was es geht.“ Bad Neuenahr gehöre dazu. Fehlen werden dem FFC Lara Mohrs und Helena Frensch, Verena Weidung droht auszufallen.