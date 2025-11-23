DSG Breitenthal verliert 2:4 Anne Becker-Siegel verpasst die Entscheidung 23.11.2025, 12:40 Uhr

i Trainer Julian Mach erlebte eine 2:4-Niederlage seiner DSG Breitenthal beim SV Kottweiler-Schwanden. Michael Greber

Die Torjägerin hatte es auf dem Fuß, um aus einer 2:1- eine 3:1-Führung für die DSG Breitenthal zu machen. Der Treffer fiel nicht, und so drehte der SV Kottweiler-Schwanden die Partie.

Die DSG Breitenthal hat ihr Auswärtsspiel in der Fußball-Verbandsliga der Frauen beim SV Kottweiler-Schwanden mit 2:4 verloren. Zur Pause führten die Breitenthalerinnen noch 2:1.Auf dem gefrorenen und schwer bespielbaren Kunstrasen in Kottweiler-Schwanden entwickelte sich eine sehr ansehnliche Partie.







