Anne Becker-Siegel verpasst die Entscheidung

Die Torjägerin hatte es auf dem Fuß, um aus einer 2:1- eine 3:1-Führung für die DSG Breitenthal zu machen. Der Treffer fiel nicht, und so drehte der SV Kottweiler-Schwanden die Partie.
Lesezeit 1 Minute
Die DSG Breitenthal hat ihr Auswärtsspiel in der Fußball-Verbandsliga der Frauen beim SV Kottweiler-Schwanden mit 2:4 verloren. Zur Pause führten die Breitenthalerinnen noch 2:1.Auf dem gefrorenen und schwer bespielbaren Kunstrasen in Kottweiler-Schwanden entwickelte sich eine sehr ansehnliche Partie.