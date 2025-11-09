DSG Breitenthal jubelt Anne Becker-Siegel schlägt beim 5:1-Sieg viermal zu 09.11.2025, 11:31 Uhr

i Einmal mehr ein wichtiger Rückhalt ihres jungen Teams: DSG-Torfrau Kathrin Claßen-Meier. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die DSG Breitenthal hat ihre kleine Delle in der Verbandsliga ausgebeult. Gegen den SV Bretzenheim feierten die besten Fußballerinnen des Kreises Birkenfeld einen 5:1-Heimsieg.

Zwei Routinierinnen der DSG Breitenthal drückten der Verbandsliga-Partie beim 5:1-Heimerfolg gegen den SV Bretzenheim Stempel auf: zum einen die vierfache Torschützin Anne Becker-Siegel, zum anderen Torfrau Kathrin Claßen-Meier, die speziell in den 20 Minuten vor dem Seitenwechsel mehrfach in Eins–gegen-eins-Situationen den möglichen 2:3-Anschlusstreffer verhinderte.







