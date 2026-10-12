FC unterliegt Andernach 0:3 Anna-Lena Leipelt schießt Urbar mit Hattrick K.o. Stefan Kieffer 12.10.2026, 18:48 Uhr

i Vor allem in der zweiten Hälfte liefen die Urbarer Fußballerinnen (in Rot) den Andernacherinnen meist hinterher. Hier versucht SG-Spielerin Joelina Martini (am Ball) Urbars Torhüterin Helena Stein auszuspielen. Norina Tönges

Regionalliga-Frauenfußball: Nach starker erster Hälfte musste sich der FC Urbar der SG 99 Andernach II mit 0:3 geschlagen geben – alle Tore erzielte Anna-Lena Leipelt.

Fast eine Stunde lang hielt das Bollwerk der Urbarer Regionalliga-Fußballerinnen im Rheinlandliga-Derby bei der SG 99 Andernach II. Dann sorgte ein Doppelschlag von Anna-Lena Leipelt binnen zwei Minuten für die Vorentscheidung, kurz vor Schluss machte die Angreiferin, die bei den Andernacherinnen schon Zweitligaerfahrung gesammelt hat, mit ihrem dritten Treffer den Sack endgültig zu und der FC Urbar verlor mit 0:3 (0:0).







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