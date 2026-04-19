DSG gewinnt in Hauenstein Ann-Sophie Brauer trifft zum Sieg und Klassenverbleib Sascha Nicolay 19.04.2026, 10:53 Uhr

i Symbolbild dpa

Mit einer starken Teamleistung hat die DSG Breitenthal bei der FSG Wasgau in Hauenstein gewonnen und dürfte so endgültig den Klassenerhalt in der Tasche haben.

Wohl endgültig den Deckel auf den Klassenerhalt gesetzt, haben die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal mit dem 1:0-Auswärtserfolg bei Klassen-Neuling FSG Wasgau, der zuvor mit neun Zählern aus fünf Partien ebenfalls schon für einen beruhigenden Abstand zur Abstiegszone gesorgt hatte und nun von Julian Machs Team auf Distanz gehalten wurde.







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