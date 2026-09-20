Die Fußballerinnen der SG 99 Andernach erzwingen im Duell der 2. Bundesliga ein spannendes 2:1 gegen den Bundesliga-Absteiger FC Carl-Zeiss Jena. Andernach verbessert sich auf Platz acht. Stürmerin Carolin Schraa glänzt mit entscheidendem Treffer.
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Nach zwei Niederlagen in Folge, die eine peinlich, die andere unglücklich, haben die Fußballerinnen der SG 99 Andernach das Spielglück wieder auf ihre Seite gezwungen. Mit dem 2:1 (1:0) gegen Bundesliga-Absteiger FC Carl-Zeiss Jena vergrößerte das Team von Trainerin Isabelle Hawel mit nunmehr neun Punkten aus sieben Spielen das Polster auf die Abstiegsregion und verbesserte sich auf den achten Platz in der Tabelle der 2.