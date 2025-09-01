Es war alles möglich für die Andernacher Fußballerinnen gegen den VfB Stuttgart: Einige Chancen vergab die SG 99, dann hatte Andernach Glück bei einem VfB-Treffer kurz vor Schluss, der nicht gegeben wurde – und so endete das Duell 1:1.

Viel fehlte nicht am ersten Saisonsieg der Fußballerinnen der SG 99 Andernach. Gegen den bestens besetzten Aufsteiger VfB Stuttgart, der laut SG-Trainerin Isabelle Hawel „viele Erstliga-Minuten auf den Platz“ brachte, waren die Zweitliga-Frauen der SG 99 über weite Strecken das bessere Team, mussten aber am Ende mit einem 1:1 (1:1) zufrieden sein.

„Es tut ein bisschen weh, dass wir so ein Geschenk verteilt haben“, bedauerte Hawel und bezog sich auf den Stuttgarter Ausgleich, den Andernachs Torfrau Elena Bläser mit einem verunglückten Abschlag genau auf Torschützin Haruka Osawa ermöglicht hatte (76.).

Andernachs Torfrau Elena Bläser nach Fehler untröstlich

Die Keeperin, die häufig für ihr gutes Ballgefühl gelobt wird, war nach ihrem Patzer untröstlich und verschwand nach dem Schlusspfiff schnell in der Kabine. Vorwürfe musste sie sich keine gefallen lassen, die Teamkolleginnen nahmen die 29-Jährige tröstend in den Arm. Nach dem Stuttgarter Ausgleich kam ein Knick ins Andernacher Spiel, „da sind wir geschwommen“, analysierte Trainerin Hawel, und die SG-Frauen mussten am Ende froh sein, nicht noch verloren zu haben.

430 Zuschauer, darunter etliche VfB-Fans und der engagiert trommelnde Andernacher Fanklub „Ultra Bäckerz“, der sich vorgenommen hatte, „lauter zu sein als die Auswärtsfans“, staunten über den Einsatz von Malou Müller, die sich beim 2:2 in Berlin einen Bänderriss zugezogen hatte, aber trotzdem mit dick bandagiertem Fuß aufgelaufen war. „Der Fuß war wie ein Golfschläger“, scherzte Hawel, und Müller selbst bekräftigte: „Ich wollte unbedingt spielen.“

Malou Müller spielt mit Bandage und trifft

Prompt wurde die 19-jährige Innenverteidigerin zur auffälligsten Spielerin auf dem Feld und hatte die ersten Chancen für die SG mit einem Distanzschuss. Den bekam Gästekeeperin Kiara Beck erst im zweiten Versuch zu packen (2.), dann scheiterte Müller mit einem Kopfball knapp neben das Tor nach Magdalena Schumachers Freistoßflanke (9.). Und in ihrem eigentlichen Arbeitsfeld, der Defensive, glänzte sie mit einem erfolgreichen Tackling gegen Stuttgarts Stürmerin Nicole Billa, die zuvor Zoe Brückel ausgespielt und freie Bahn Richtung Tor hatte (19.). Und schließlich sorgte Müller nach der Pause für die umjubelte Führung, als sie eine Eckballflanke von Lisa Kossmann per Kopf zum 1:0 verwertete (54.).

Das war kein Zufall, wie Isabelle Hawel verriet. Im ersten Durchgang hatte ihr Team zahlreiche gute Chancen liegengelassen – Carolin Schraa scheiterte aus kurzer Distanz an Kiara Beck, anschließend wurde der Schussversuch von Lisa Kossmann von Yuka Hirano geblockt (22.), Kathrin Schermulys Torschuss nach Schraas Flanke kratzte Rosa Rueckert von der Linie (25.), und die fleißige Schraa schoss aus guter Position übers Tor (31.).

Da die Bäckermädchen aus dem Spiel heraus nicht trafen, nahmen sie sich in der Halbzeitpause vor, mehr Standards zu erzwingen. Prompt führte die dritte Ecke nach Wiederanpfiff zum verdienten 1:0.

Gäste ohne VfB-typischen Brustring

Die Gäste, ganz in Rot, aber mit Ausnahme ihrer Torfrau ohne den VfB-typischen Brustring, erhöhten nach dem Rückstand ihre Offensivbemühungen, setzten auf Tiefenläufe ihrer schnellen Spitzen, konnten sich aber nicht entscheidend durchsetzen.

Die Andernacherinnen setzten dem Tempospiel des VfB Zweikampfstärke, Lauffreudigkeit und eine funktionierende Abseitsfalle entgegen, halfen sich gegenseitig aus prekären Situationen und erspielten sich weitere Chancen, die Schraa (58.) und Lisa Kossmann (74.) nicht nutzen konnten.

Nach dem Ausgleich geht die Ordnung verloren

Nach dem unglücklichen Ausgleich ging bei Andernach die Ordnung ein wenig verloren, „insgesamt war der Zugriff weg, die Abstände haben nicht mehr gestimmt“, monierte Hawel. Der VfB erhöhte den Druck, doch beim vermeintlichen Siegtreffer stand Leonie Kopp nach Meinung der Unparteiischen im Abseits (88.).

„Wir haben uns von den Namen im Stuttgarter Team nicht einschüchtern lassen.“

Isabelle Hawel, Trainerin der SG 99 Andernach

So zog Isabelle Hawel trotz des verpassten Sieges ein positives Fazit: „Wir haben uns von den Namen im Stuttgarter Team nicht einschüchtern lassen“, lobte sie ihr Team, „wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn das blöde Gegentor nicht gefallen wäre.“ Doch im Konjunktiv, das weiß auch die erfahrene Trainerin, werden keine Fußballspiele gewonnen.

SG 99 Andernach – VfB Stuttgart 1:1 (0:0)

SG 99 Andernach: Bläser – Müller, Brückel, Schumacher – Wäschenbach (89. Alija), Krump, Zilligen (78. Krumscheid), Weingarz – Kossmann, Schermuly – Schraa.

VfB Stuttgart: Beck – Rall, Tamar Dongus, Temaj, Hechler – Fabienne Dongus – Rueckert (75. Spengler), Hirano (86. Hofmann), Schetter (63. Osawa) – Beuchlein (63. Kopp), Billa (75. Meßmer).

Schiedsrichterin: Monique Panetta (Oldisleben).

Zuschauer: 430.

Tore: 1:0 Malou Müller (54.), 1:1 Haruka Osawa (76.).

Nächste Aufgabe für Andernach: am Sonntag, 7. September, 14 Uhr, Auswärtsspiel beim 1. FFC Turbine Potsdam.