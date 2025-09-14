Die Andernacher Fußballerinnen müssen in dieser Zweitligasaison weiter auf den ersten Sieg warten. Auch zu Hause gegen den FC Ingolstadt gab’s für die Frauen der SG 99 beim 0:3 nichts zu holen.

Böse Überraschung für die Fußballerinnen der SG 99 Andernach: Statt des erhofften ersten Dreiers gab es für die Andernacher Bäckermädchen eine bittere 0:3 (0:3)-Heimpleite gegen den FC Ingolstadt, den alten Rivalen in der 2. Liga, gegen den sich die Andernacherinnen vorher eigentlich eine Siegchance ausgerechnet hatten. Nach zwei Remis und zwei Niederlagen steckt die SG 99 erst mal im Tabellenkeller.

„Wir haben von Anfang an regelrecht um ein Gegentor gebettelt. Dafür wurden wir dann ja auch frühzeitig bestraft.“

Isabelle Hawel, Trainerin der SG 99 Andernach

„Dass wir uns von einem Gegner auf Augenhöhe so wegschießen lassen, ist super enttäuschend“, nahm SG-Trainerin Isabelle Hawel kein Blatt vor den Mund. „Leider haben wir heute gar nicht ins Spiel gefunden und von Anfang an regelrecht um ein Gegentor gebettelt. Dafür wurden wir dann ja auch frühzeitig bestraft.“ Nach sieben Minuten und vier gefährlichen Ingolstädter Ecken, von denen die Andernacher Torfrau Elena Bläser eine in höchster Not an die eigene Latte gelenkt hatte (2.), führt eine Rechtsflanke von Leonie Haberäcker zur Gästeführung, weil Malou Müller das Kopfballduell gegen die deutlich kleinere Annika Kömm verlor (8.).

Vier Minuten später bejubelten die Andernacher den vermeintlichen Ausgleich durch Carolin Schraa, doch die Berliner Schiedsrichterin Sophie Olivie, die im Verlauf der Partie für einige Diskussionen sorgte, entschied auf Abseits und ließ sich auch nicht von den Andernacher Protesten umstimmen. Vorher hatte eine Gästespielerin den Ball mit dem Kopf verlängert, doch Schraa stand wohl schon bei der Ausführung der Freistoßflanke in der verbotenen Zone (12.). Noch mehr Pech: Nach Lisa Kossmanns Ecke traf Leonie Krump nur die Unterkante der Latte (18.), der Ball sprang vor der Torlinie auf.

Andernacherinnen wirken lethargisch und uninspiriert

So liefen die Bäckermädchen weiter dem Rückstand hinterher, und das mit weitgehend untauglichen Mitteln. „Wir haben nullkommanull Zweikämpfe gewonnen“, ärgerte sich Isabelle Hawel. Auch in den Laufduellen und im Kampf um die „zweiten Bälle“ hatten ihre Mädels meist das Nachsehen, insgesamt wirkte Andernach lethargisch und uninspiriert. Hinzu kamen ungewohnte individuelle Aussetzer, wie der Patzer von Zoe Brückel, die sich als letzte Andernacherin an der Mittellinie von Emma Kusch den Ball abjagen ließ. Kusch lief ganz allein aufs Tor zu, scheiterte noch an einer starken Parade von Elli Bläsing, doch der Nachschuss von Annika Kömm saß zum 2:0 (23.) für Ingolstadt.

Carolin Schraa kam aus kurzer Distanz nicht an Torfrau Maier vorbei (28.), Malou Müller schoss nach einer Ecke volley übers Tor (29.), dann rannte Kathrin Schermuly im allgemeinen Andernacher Durcheinander im Fünfmeterraum Nina Penzkofer über den Haufen. Anna-Lena Fritz, die in dieser Saison schon drei Elfmeter verwandelt hatte, scheiterte mit dem ersten Versuch an Bläser, die die Ecke geahnt, sich aber nach Meinung der Unparteiischen zu früh von der Linie wegbewegt hatte. Gegen den zweiten Schuss von Fritz war Bläser chancenlos, mit dem 3:0 (34.) war die Partie quasi entschieden.

„Wie schon in den vergangenen Spielen haben wir zu wenig Torchancen kreiert.“

Andernachs Trainerin Isabelle Hawel

Zwar mussten sich die Andernacher Spielerinnen eine lautstarke Pausenpredigt von Co-Trainer Ralf Wendel anhören – „ich hatte das Gefühl, wir waren kein bisschen im Spiel“, schimpfte Hawel nach Spielende – und zeigten im zweiten Durchgang mehr Engagement, doch alles in allem hatten die Gäste wenig Probleme, ihren kommoden Vorsprung zu verteidigen. Spätestens dann, als Schermuly einen mächtigen Schuss an den Innenpfosten setzte (57.), wirkte es, als hätten die Bäckermädchen die Hoffnung auf eine Wende aufgegeben.

Elli Bläser verhinderte mit einer weiteren starken Rettungsaktion im Eins-gegen-eins gegen Doppeltorschützin Kömm das vierte Gegentor (67.), auf der Gegenseite zielte Lisa Kossmann von der Strafraumgrenze knapp zu hoch (74.), das war’s dann. „Wie schon in den vergangenen Spielen haben wir zu wenig Torchancen kreiert“, setzte Hawel auf die schonungslose Gesamtkritik noch einen drauf, stellte mit Blick auf die teilweise überraschenden anderen Ergebnisse des Spieltags aber fest: „In dieser Liga scheint alles möglich.“ Und das gilt weiterhin auch für die Andernacher Frauen.

SG 99 Andernach – FC Ingolstadt 0:3 (0:3)

SG 99 Andernach: Bläser – Müller, Brückel (74. Klyta), Schumacher – Zilligen, Weingarz (74. Wäschenbach) – Schermuly (87. Hisenaj), Kossmann, Krump, Pfeiffer (69. Alija) – Schraa (87. Krumscheid).

FC Ingolstadt: Maier – Haberäcker, Fritz, Kuya Strobel, Keitel (52. Winter) – Kömm, Reikersdorfer (84. Keul), Beyer (68. Timmermann) – Reischmann, Kusch – Penzkofer (84. Vidovic).

Schiedsrichterin: Sophie Fabienne Olivie (Berlin).

Zuschauer: 245.

Tore: 0:1 Annika Kömm (9.), 0:2 Annika Kömm (24.), 0:3 Anna-Lena Fritz (34., Foulelfmeter).

Nächste Aufgabe für Andernach: Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag, 21. September (14 Uhr).