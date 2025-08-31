Zweites Spiel, zweiter Punkt: Die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach verpassten beim 1:1 (0:0) vor 430 Zuschauern gegen den hoch gehandelten Aufsteiger VfB Stuttgart einen Außenseitersieg nur knapp. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der die Andernacher Bäckermädchen einige gute Chancen nicht verwerteten, köpfte Malou Müller (54.) eine Ecke von Lisa Kossmann aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung ins Netz. Gegen die schnellen Stuttgarterinnen stemmte sich die SG 99 lange erfolgreich, bis ausgerechnet Torfrau Elena Bläser beim Abschlag patzte und die beim VfB eingewechselte Japanerin Haruka Osawa das Geschenk zum 1:1-Ausgleich annahm (71.). Danach verloren die SG 99-Frauen Zugriff und Ordnung und hatten Glück, dass VfB-Stürmerin Leonie Kopp bei ihrem vermeintlichen Siegtreffer im Abseits stand (89.). „Das Gegentor hat uns aus der Bahn geworfen“, bedauerte SG-Trainerin Isabelle Hawel, „lange haben wir ein bombastisch gutes Spiel gezeigt und mussten am Ende froh sein über das Unentschieden.“