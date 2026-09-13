Kalte Dusche im Platzregen Andernacherinnen verlieren 0:1 gegen Frankfurt II Tim Hammer 13.09.2026, 18:21 Uhr

i Carolin Schraa (links) und Magdalena Schumacher (rechts) stehen enttäuscht im Regen auf dem Rasen. Norina Tönges

Nach dem 0:6 in Bochum aus der Vorwoche setzte es für die Andernacher Fußballerinnen die nächste bittere Pleite. Trainerin Isabelle Hawel will den Kopf aber nicht in den Sand stecken.

Die Begegnung zwischen der SG 99 Andernach und der Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt in der 2. Fußball-Bundesliga werden die Andernacherinnen möglichst schnell vergessen wollen, denn das Spiel fiel wortwörtlich ins Wasser. Beim 0:1 blieben die Andernacher Bäckermädchen den Zuschauern eine Antwort auf das desaströse 0:6 beim VfL Bochum aus der Vorwoche schuldig und ließen sie im Regen stehen.







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