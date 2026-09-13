Nach dem 0:6 in Bochum aus der Vorwoche setzte es für die Andernacher Fußballerinnen die nächste bittere Pleite. Trainerin Isabelle Hawel will den Kopf aber nicht in den Sand stecken.
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Die Begegnung zwischen der SG 99 Andernach und der Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt in der 2. Fußball-Bundesliga werden die Andernacherinnen möglichst schnell vergessen wollen, denn das Spiel fiel wortwörtlich ins Wasser. Beim 0:1 blieben die Andernacher Bäckermädchen den Zuschauern eine Antwort auf das desaströse 0:6 beim VfL Bochum aus der Vorwoche schuldig und ließen sie im Regen stehen.