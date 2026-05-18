SG 99 in Mönchengladbach
Andernacherinnen verabschieden sich mit einem 5:4-Sieg
Raus mit Applaus: Kurz nach ihrer Einwechslung traf die scheidende Sarah Klyta mit ihrem ersten (und letzten?) Zweitligator zum
Raus mit Applaus: Kurz nach ihrer Einwechslung traf die scheidende Sarah Klyta mit ihrem ersten (und letzten?) Zweitligator zum 5:4-Siegtreffer für die SG Andernach in Mönchengladbach.
Norina Tönges

Spannendes Saisonfinale in der 2. Bundesliga: SG 99 Andernach gewinnt 5:4 gegen Borussia Mönchengladbach. Kapitänin Lisa Kossmann glänzt als Doppeltorschützin. Ein packendes Duell mit neun Toren und einer Roten Karte.

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Schöner kann man sich ein Saisonfinale nicht wünschen, in dem es „eigentlich“ um nichts mehr geht. Am letzten Spieltag der 2. Bundesliga lieferten sich die Fußballerinnen der SG 99 Andernach mit Gastgeber Borussia Mönchengladbach vor 716 Zuschauern auf dem Fohlenplatz am Borussia-Park eine wilde Partie mit neun Toren.

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