Spannendes Saisonfinale in der 2. Bundesliga: SG 99 Andernach gewinnt 5:4 gegen Borussia Mönchengladbach. Kapitänin Lisa Kossmann glänzt als Doppeltorschützin. Ein packendes Duell mit neun Toren und einer Roten Karte.
Lesezeit 3 Minuten
Schöner kann man sich ein Saisonfinale nicht wünschen, in dem es „eigentlich“ um nichts mehr geht. Am letzten Spieltag der 2. Bundesliga lieferten sich die Fußballerinnen der SG 99 Andernach mit Gastgeber Borussia Mönchengladbach vor 716 Zuschauern auf dem Fohlenplatz am Borussia-Park eine wilde Partie mit neun Toren.