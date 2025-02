„Es muss wieder eklig sein, gegen uns zu spielen“

In der 2. Bundesliga haben die Fußballerinnen der SG 99 Andernach auf einem Abstiegsplatz überwintert. In einer Woche geht es wieder los und für Andernach beginnt der Kampf um den Klassenverbleib. Wie es der neue Trainer Thomas Strotzer richten will.