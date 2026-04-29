Ein Sieg gegen Warbayen reicht Andernacherinnen stehen kurz vor dem Klassenverbleib Stefan Kieffer 29.04.2026, 12:59 Uhr

i Vanessa Zilligen (rechts) jubelt nach dem verwandelten Elfmeter und dem 2:0 gegen Wolfsburg. Der Klassenverbleib ist damit zu gut wie gesichert. Norina Tönges

In der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen könnten die Andernacher Bäckermädchen mit einem weiteren Sieg gegen das Schlusslicht VfL Warbayen alles in Richtung Klassenverbleib klar machen.

Mit dem 2:0-Sieg gegen die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg haben die Fußballerinnen der SG 99 Andernach am vergangenen Sonntag den vorletzten Schritt zum Klassenverbleib in der 2. Bundesliga gemacht. Durch einen weiteren Dreier beim abgeschlagenen Tabellenletzten VfL Warbayen am Sonntag (14 Uhr) können die Andernacher Bäckermädchen sich endgültig für eine weitere, die insgesamt neunte, Zweitligasaison qualifizieren.







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