SG 99 besiegt Gladbach 5:1 Andernacherinnen stecken frühen Schreck schnell weg Stefan Kieffer 14.12.2025, 19:23 Uhr

i Torfreudig präsentierten sich die Andernacher Fußballerinnen, hier zieht Vanessa Zilligen ab, beim 5:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Norina Tönges

Die SG 99 Andernach triumphiert in der 2. Liga mit 5:1 gegen Gladbach. Carolin Schraa glänzt als Torschützin. Andernach bleibt stabil auf dem fünften Platz.

Eine Woche nach dem „Geschenkesonntag“ von Sand, als sie dem Tabellenführer vier Tore gestatteten, haben sich die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach selbst großzügig am Gabentisch bedient. Das 5:1 (2:1) vor 300 Zuschauern auf dem Mendiger Kunstrasen gegen Borussia Mönchengladbach war der höchste Sieg seit dem 6:1 gegen Absteiger 1.







