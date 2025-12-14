SG 99 besiegt Gladbach 5:1
Andernacherinnen stecken frühen Schreck schnell weg
Torfreudig präsentierten sich die Andernacher Fußballerinnen, hier zieht Vanessa Zilligen ab, beim 5:1 gegen Borussia Mönchengladbach.
Norina Tönges

Die SG 99 Andernach triumphiert in der 2. Liga mit 5:1 gegen Gladbach. Carolin Schraa glänzt als Torschützin. Andernach bleibt stabil auf dem fünften Platz. 

Lesezeit 3 Minuten
Eine Woche nach dem „Geschenkesonntag“ von Sand, als sie dem Tabellenführer vier Tore gestatteten, haben sich die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach selbst großzügig am Gabentisch bedient. Das 5:1 (2:1) vor 300 Zuschauern auf dem Mendiger Kunstrasen gegen Borussia Mönchengladbach war der höchste Sieg seit dem 6:1 gegen Absteiger 1.

Ressort und Schlagwörter

Sport