Nach 1:6 gegen Essen Andernacherinnen sollen in Berlin ein Zeichen setzen Stefan Kieffer 23.10.2026, 11:12 Uhr

i Narjiss Ahamad (am Ball) und die SG 99 Andernach haben eine lange Fahrt vor sich: Am Sonntag spielen die Andernacherinnen bei Aufsteiger Hertha BSC Berlin. Norina Tönges

Die Frauen der SG 99 Andernach müssen sich nach der herben 1:6-Niederlage in der 2. Liga erneut beweisen. Kriegen sie bei Aufsteiger Hertha BSC die Kurve und setzen dem Höhenflug der Berlinerinnen ein Ende?

Zum zweiten Mal in dieser Saison haben die Fußballerinnen der SG 99 Andernach am vergangenen Sonntag sechs Gegentore kassiert. Beim 1:6 zu Hause gegen Bundesliga-Absteiger SGS Essen erlebte das Zweitligateam der SG 99 einen totalen Einbruch mit fünf Gegentoren in den ersten 25 Minuten, im September kassierte Andernach in Bochum ebenfalls sechs Gegentore, fünf davon im zweiten Durchgang.







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