Nachdem sich die Andernacher Fußballerinnen vom schwachem Saisonbeginn mittlerweile erholt haben, gehen sie als Favorit ins Heimspiel am Sonntag gegen die Reserve von Eintracht Frankfurt.
Nach dem 2:1-Sieg beim SV Meppen, der die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach auf den vierten Tabellenplatz katapultiert hat, und einer zweiwöchigen Spielpause hoffen die Andernacherinnen nun auf einen „goldenen November“. Aus den Heimspielen gegen die bislang sieglosen Teams von Eintracht Frankfurt II (So.