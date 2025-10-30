SG 99 erwartet Frankfurt II Andernacherinnen setzen auf einen goldenen November Stefan Kieffer 30.10.2025, 12:58 Uhr

i Große Freude bei der Andernacherin Vanessa Zilligen, nachdem sie in Meppen sicher einen Elfmeter verwandelte und ein tolles Comeback bei der SG 99 feierte - so soll es zu Hause gegen Frankfurt II am Sonntag weitergehen. Norina Tönges

Nachdem sich die Andernacher Fußballerinnen vom schwachem Saisonbeginn mittlerweile erholt haben, gehen sie als Favorit ins Heimspiel am Sonntag gegen die Reserve von Eintracht Frankfurt.

Nach dem 2:1-Sieg beim SV Meppen, der die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach auf den vierten Tabellenplatz katapultiert hat, und einer zweiwöchigen Spielpause hoffen die Andernacherinnen nun auf einen „goldenen November“. Aus den Heimspielen gegen die bislang sieglosen Teams von Eintracht Frankfurt II (So.







