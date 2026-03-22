SG 99 spielt 1:1 Andernacherinnen retten in München einen Punkt Stefan Kieffer 22.03.2026, 15:37 Uhr

i Andernachs Marlene Ganßer (grünes Trikot) gab den entscheidenden Pass, der bei der Reserve von Bayern München (in Rot) zum 1:1-Ausgleich durch Leonie Krump führte. Norina Tönges

Die Fußballerinnen der SG 99 Andernach erkämpfen sich in der 2. Bundesliga ein 1:1 gegen Bayern München II. Es war der erste Punktgewinn nach zuvor drei Niederlagen in Folge.

Nach drei Niederlagen in Folge haben die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach wieder gepunktet. Im Sportpark Aschheim blieben die Andernacher Bäckermädchen beim 1:1 (1:1) zum zwölften Mal in Folge gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München unbesiegt und haben den Drei-Punkte-Abstand zu ihren Gastgeberinnen gehalten.







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