SG 99 spielt 3:3 in Stuttgart
Andernacherinnen freuen sich über Punkt beim VfB
Großer Jubel bei den Andernacher Fußballerinnen. Nach schwacher Vorbereitung kam die SG 99 im ersten Zweitligaspiel des Jahres beim VfB Stuttgart zu einem 3:3-Unentschieden.
Norina Tönges

In der 2. Liga trotzt SG 99 Andernach dem VfB Stuttgart mit einem packenden 3:3. Trotz Rückstand und emotionaler Berg- und Talfahrt hätte es für die SG 99 fast zum Sieg gereicht.

Lesezeit 3 Minuten
Das war ein starkes Comeback: Nach einer schwachen Anfangsphase und 0:2-Rückstand drehten die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach die Auswärtspartie beim VfB Stuttgart und brachten den Winterpausen-Tabellenführer an den Rand der ersten Heimniederlage, ehe der Neuling und Aufstiegsfavorit mit dem 3:3 (2:1) wenigstens einen Punkt rettete.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport