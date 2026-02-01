SG 99 spielt 3:3 in Stuttgart Andernacherinnen freuen sich über Punkt beim VfB Stefan Kieffer 01.02.2026, 15:55 Uhr

i Großer Jubel bei den Andernacher Fußballerinnen. Nach schwacher Vorbereitung kam die SG 99 im ersten Zweitligaspiel des Jahres beim VfB Stuttgart zu einem 3:3-Unentschieden. Norina Tönges

In der 2. Liga trotzt SG 99 Andernach dem VfB Stuttgart mit einem packenden 3:3. Trotz Rückstand und emotionaler Berg- und Talfahrt hätte es für die SG 99 fast zum Sieg gereicht.

Das war ein starkes Comeback: Nach einer schwachen Anfangsphase und 0:2-Rückstand drehten die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach die Auswärtspartie beim VfB Stuttgart und brachten den Winterpausen-Tabellenführer an den Rand der ersten Heimniederlage, ehe der Neuling und Aufstiegsfavorit mit dem 3:3 (2:1) wenigstens einen Punkt rettete.







