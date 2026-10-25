Nach der herben Pleite gegen Essen sichern sich Andernachs Fußballerinnen im Duell gegen den Tabellendritten Hertha BSC einen Punkt. Im packenden Bundesliga-Spiel beeindruckte vor allem deren Defensive.
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Die Fußballerinnen der SG 99 Andernach haben eine Woche nach der 1:6-Heimpleite gegen Essen ihr anderes Gesicht gezeigt und beim Tabellendritten Hertha BSC Berlin, der seine bisherigen vier Heimspiele in der 2. Bundesliga gewonnen hatte, mit 1:1 (1:1) einen hochverdienten Punkt errungen.