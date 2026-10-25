1:1 bei Hertha BSC Andernacherinnen fahren nicht umsonst nach Berlin Stefan Kieffer 25.10.2026, 19:30 Uhr

i Andernachs Ina Keller (im mintfarbenen Trikot, hier im Duell gegen Henrike Sahlmann) sorgte für den Führungstreffer in Berlin, am Ende freute sich die SG 99 ein 1:1. Norina Tönges

Nach der herben Pleite gegen Essen sichern sich Andernachs Fußballerinnen im Duell gegen den Tabellendritten Hertha BSC einen Punkt. Im packenden Bundesliga-Spiel beeindruckte vor allem deren Defensive.

Die Fußballerinnen der SG 99 Andernach haben eine Woche nach der 1:6-Heimpleite gegen Essen ihr anderes Gesicht gezeigt und beim Tabellendritten Hertha BSC Berlin, der seine bisherigen vier Heimspiele in der 2. Bundesliga gewonnen hatte, mit 1:1 (1:1) einen hochverdienten Punkt errungen.







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