Nach dem 3:0-Heimsieg gegen Bayern München II und dem Besuch des Bundespräsidenten geht es für die Fußballerinnen der SG 99 Andernach mit dem Auswärtsspiel in Meppen weiter.
Mit Rückenwind starten die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach in die Auswärtspartie beim Tabellennachbarn SV Meppen am Sonntag (14 Uhr). Grund für das ausgeprägte Selbstbewusstsein ist nicht nur die jüngste Bilanz mit sieben Punkten aus drei Spielen, sondern auch der Zuspruch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der im Rahmen seiner „Ortszeit“-Tour in dieser Woche auch den Bäckermädchen einen Besuch abstattete.