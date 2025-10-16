SG 99 will nachlegen Andernacherinnen fahren mit viel Rückenwind nach Meppen Stefan Kieffer 16.10.2025, 15:34 Uhr

i Wegen eines angeblichen Foulspiels fand der Treffer von Andernachs Lisa Kossmann (Zweite von rechts) gegen Bayerns Zweite keine Anerkennung. Die Münchner Torfrau Anna Klink hatte den Kopfball von Carolin Schraa (links) nicht festhalten können. Der Sieg der Bäckermädchen geriet allerdings nicht in Gefahr, da sie auch drei reguläre Tore erzielten. Norina Toenges. Norina Tönges

Nach dem 3:0-Heimsieg gegen Bayern München II und dem Besuch des Bundespräsidenten geht es für die Fußballerinnen der SG 99 Andernach mit dem Auswärtsspiel in Meppen weiter.

Mit Rückenwind starten die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach in die Auswärtspartie beim Tabellennachbarn SV Meppen am Sonntag (14 Uhr). Grund für das ausgeprägte Selbstbewusstsein ist nicht nur die jüngste Bilanz mit sieben Punkten aus drei Spielen, sondern auch der Zuspruch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der im Rahmen seiner „Ortszeit“-Tour in dieser Woche auch den Bäckermädchen einen Besuch abstattete.







