Andernacherinnen enttäuschen auch in Frankfurt
Die beste Andernacher Chance bei der 0:2-Testspielniederlage der SG 99 in Frankfurt vergab Rinesa Alija (Mitte), als sie den Ball frei vor Eintracht-Torhüterin Janne Krumme übers Tor schoss.
Die Fußballerinnen der SG 99 Andernach haben auch im dritten Testspiel enttäuscht. Bei Eintracht Frankfurt II unterlagen die SG-Frauen mit 0:2.

Auch im dritten und letzten Testspiel vor dem Neustart der 2. Bundesliga konnten die Fußballerinnen der SG 99 Andernach nicht überzeugen und kassierten beim Ligarivalen Eintracht Frankfurt II eine 0:2-Niederlage. Zuvor hatten die Bäckermädchen gegen Mainz 05 mit 0:4 verloren und gegen Regionalligist Bayer Leverkusen II einen mühsamen 4:3-Sieg errungen.

