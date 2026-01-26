SG 99 verliert mit 0:2 Andernacherinnen enttäuschen auch in Frankfurt Stefan Kieffer 26.01.2026, 14:33 Uhr

i Die beste Andernacher Chance bei der 0:2-Testspielniederlage der SG 99 in Frankfurt vergab Rinesa Alija (Mitte), als sie den Ball frei vor Eintracht-Torhüterin Janne Krumme übers Tor schoss. Norina Toenges. Norina Tönges

Die Fußballerinnen der SG 99 Andernach haben auch im dritten Testspiel enttäuscht. Bei Eintracht Frankfurt II unterlagen die SG-Frauen mit 0:2.

Auch im dritten und letzten Testspiel vor dem Neustart der 2. Bundesliga konnten die Fußballerinnen der SG 99 Andernach nicht überzeugen und kassierten beim Ligarivalen Eintracht Frankfurt II eine 0:2-Niederlage. Zuvor hatten die Bäckermädchen gegen Mainz 05 mit 0:4 verloren und gegen Regionalligist Bayer Leverkusen II einen mühsamen 4:3-Sieg errungen.







