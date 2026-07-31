Fußball in der 2. Bundesliga: Die SG 99 Andernach startet mit einem erneuerten Kader in die Saison. Das erste Saisonspiel bestreiten die Andernacherinnen am Sonntag zu Hause gegen den SV Meppen.
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Viel war die Rede vom großen Umbruch bei den Fußballerinnen der SG 99 Andernach. Fünf Abgänge und sieben Neuverpflichtungen, so viel Bewegung gab’s noch nie im Kader der SG 99. Anderswo wurde indes noch fleißiger eingekauft und abgegeben: Beim Ex-Bundesligisten SV Meppen beispielsweise gingen gleich zehn Spielerinnen, und ebenso viele kamen neu hinzu.