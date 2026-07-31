SG 99-Frauen legen los Andernacher Zweitligist bleibt seiner Linie treu Stefan Kieffer 31.07.2026, 10:32 Uhr

i Die Zweitligamannschaft der SG 99 Andernach mit (hinten von links). Muriel Bey, Zoe Brückel, Ina Keller, Zahara Wehbrink, Emelie Hesselbach, Magdalena Schumacher, Malou Müller, Kathrin Schermuly, Carolin Schraa, Daria Collas, Paula Petri, Vanessa Zilligen, (Mitte von links) Trainerin Isabelle Hawel, Mannschaftsarzt Thomas Höpfner, Co-Trainer Ralf Wendel, Physiotherapeut Timo Drzesga, Standardtrainer Jan Hawel, Teammanager Bodo Heinemann, Torwarttrainer Leon Hantke, Co-Trainer Sascha Oestreich, Athletiktrainerin und Teamkoordinatorin Lydia Sauerborn, (vorn von links) Leonie Wäschenbach, Isabel Pfeiffer, Mia Trombin, Marlene Ganßer, Elena Bläser, Victoria Prassel, Lisa Krupp, Leonie Krump, Narjiss Ahamad, Nele Gärtner und Debora Vinci. Es fehlen: Laureta Crnaveri, Rinesa Alija und Betreuer Armin Grauel. Norina Tönges

Fußball in der 2. Bundesliga: Die SG 99 Andernach startet mit einem erneuerten Kader in die Saison. Das erste Saisonspiel bestreiten die Andernacherinnen am Sonntag zu Hause gegen den SV Meppen.

Viel war die Rede vom großen Umbruch bei den Fußballerinnen der SG 99 Andernach. Fünf Abgänge und sieben Neuverpflichtungen, so viel Bewegung gab’s noch nie im Kader der SG 99. Anderswo wurde indes noch fleißiger eingekauft und abgegeben: Beim Ex-Bundesligisten SV Meppen beispielsweise gingen gleich zehn Spielerinnen, und ebenso viele kamen neu hinzu.







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