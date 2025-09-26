SG 99 im DFB-Pokal Andernacher Vorfreude auf Leipzig ist riesengroß Stefan Kieffer 26.09.2025, 10:33 Uhr

i Carolin Schraa (vorn in Blau) und die SG 99 Andernach erzielten zuletzt gegen Mainz 05 ihren ersten Sieg dieser Zweitligasaison, nun geht's im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten RB Leipzig. Norina Tönges

Abschalten vom Ligaalltag: Im DFB-Pokal empfangen die Andernacher Fußballerinnen den Bundesligisten RB Leipzig.

Der erste Punktspielsieg der neuen Zweitligasaison, das souveräne 3:0 gegen Aufsteiger FSV Mainz 05, lässt bei den Fußballerinnen der SG 99 Andernach die Vorfreude steigen auf den Pokalhit gegen Bundesligist RB Leipzig am Sonntag (14 Uhr). Der Gegner weckt positive Erinnerungen bei den Bäckermädchen: In den beiden gemeinsamen Zweitligajahren gewannen sie drei von vier Spielen gegen die Rasenballsportlerinnen, verdarben dem Favoriten 2022 sogar ...







