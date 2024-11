Beim aufstiegswilligen Hamburger SV kann man verlieren, keine Frage. Die 0:4-Pleite der über die Maßen verletzungsgeplagten SG 99 Andernach vor den Toren des Volksparkstadions machte es indes erneut deutlich: In dieser Besetzung und in dieser Verfassung kämpfen die Andernacherinnen in der 2. Fußball-Bundesliga nicht wie in den Vorjahren um einen Spitzenplatz, sondern einzig gegen den Abstieg.