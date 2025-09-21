SG 99 bezwingt Mainz 05 Andernacher Frauen feiern ihren ersten Saisonsieg Stefan Kieffer 21.09.2025, 17:52 Uhr

i So schön jubeln die Andernacher Fußballerinnen: Gerade hat Leonie Krump (rechts) den 3:0-Endstand gegen den FSV Mainz 05 markiert, es war der erste Zweitligasieg dieser Saison für die SG 99. Norina Tönges

Große Erleichterung herrschte bei den Andernacher Fußballerinnen. Denn gegen Mainz 05 gelang der erste Sieg dieser Zweitligasaison.

Im fünften Saisonspiel der 2. Bundesliga haben die Fußballerinnen der SG 99 Andernach ihren ersten Sieg gefeiert. Und der fiel mit 3:0 (1:0) gegen Aufsteiger FSV Mainz 05 deutlich und souverän aus. Die Devise des Andernacher Trainerteams um Isabelle Hawel, ihre Bäckermädchen sollten nicht an die Tabelle denken, sondern „Spaß haben und mit Leistung überzeugen, dann kommen die Punkte automatisch“, ging wunschgemäß auf.







Artikel teilen

Artikel teilen