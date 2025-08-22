Für das erste Meisterschaftsspiel in der 2. Liga müssen die Andernacher Fußballerinnen eine weite Fahrt auf sich nehmen: Die SG 99 gastiert bei Aufsteiger Viktoria Berlin.

Eine Woche nach dem souveränen 4:0-Sieg im Play-off-Spiel zum DFB-Pokal beim Karlsruher SC, der ihnen Ende September eine Partie gegen den Bundesligisten RB Leipzig beschert, starten die Zweitligafußballerinnen der SG 99 Andernach am Sonntag (14 Uhr) beim Aufsteiger Viktoria Berlin in die Punktspielsaison.

Die Zuversicht ist groß, auch wenn SG-Trainerin Isabelle Hawel in Bezug auf die Gegnerinnen einräumt: „Es ist im Vorfeld ganz schwer einzuschätzen, wie stark sie wirklich sind.“ Auch die Berlinerinnen haben sich mit einem 2:1 gegen den Ligakonkurrenten VfL Bochum für den DFB-Pokal qualifiziert, Hawels Urteil: „Viktoria scheint eine gute Zweitligamannschaft zu sein, die eine gute Rolle spielen wird.“ Beeindruckt hat die Andernacherinnen die Kulisse von 1400 Zuschauenden im Stadion Lichterfelde: „Wir würden uns über eine vierstellige Zuschauerzahl am Sonntag auch freuen.“

Gegenentwurf zu männlich geprägten Strukturen﻿

Im dritten Anlauf hat Viktoria Berlin den Sprung in die 2. Liga geschafft, scheiterte vor zwei Jahren in den Aufstiegsspielen am Hamburger SV und in der vergangenen Saison am Stadtrivalen FC Union, der durch das Unterhaus marschierte und künftig in der Bundesliga spielt. Während die „Eisernen“ als Ableger des Männer-Bundesligisten ganz auf Vollprofitum setzen, verstehen sich die „Himmelblauen“ von Viktoria laut Eigendarstellung als „Gegenentwurf zu den männlich geprägten Strukturen im Fußball“.

Vor drei Jahren tat sich Ex-Weltmeisterin Ariane Hingst mit einer Handvoll Managerinnen und Unternehmerinnen zusammen, gründete eine eigenständige GmbH mit „Start-up-Charakter“ und fand mehr als 240 überwiegend, aber nicht nur weibliche Unterstützer für ihr Unternehmen, darunter Promis aus Fernsehen (Dunja Hayaly, Carolin Kebekus) und Sport (Anke Huber, Franziska van Almsick). Neben dem sportlichen Erfolg will das Projekt nicht weniger als „einen Wandel im deutschen Fußball vorantreiben und die Gesellschaft positiv beeinflussen“.

„Bei allem Respekt vor dem Gegner, habe ich das starke Gefühl, dass wir gut in die Saison starten.“

Andernachs Trainerin Isabelle Hawel

Bei aller Sympathie für das anspruchsvolle Viktoria-Projekt – Hawel: „Ich finde es beeindruckend, dass sich Menschen mit bekannten Namen engagieren, um ein Projekt im Frauensport zu unterstützen“ – wollen die Andernacher Bäckermädchen zum Saisonauftakt etwas mitnehmen aus Berlin. Bis auf Sarah Klyta stehen alle Spielerinnen für den Zweitliga-Auftakt zur Verfügung. „Bei allem Respekt vor dem Gegner“, gibt Isabelle Hawel die Marschroute vor, „habe ich das starke Gefühl, dass wir gut in die Saison starten.“

Hawel wird bereits am Samstag im Berliner Olympiapark selbst auf dem Rasen stehen, wie auch Zweitligaspielerin Sarah Krumscheid. Da spielt nämlich die Andernacher Ü 32-Auswahl, trainiert von Hawels Vater Kappy Stümper, in einer Sechserrunde um die deutsche Meisterschaft, drei Spiele am Samstag und zwei am Sonntag, und will mindestens ihren zweiten Platz aus dem Vorjahr verteidigen. Hawel selbst wird nur am Samstag mitspielen, weil sie sich sonntags um die erste Mannschaft kümmern muss, wie es bei Krumscheid aussieht, wird sich vor Ort entscheiden.