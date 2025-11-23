Andernacher „Duselsieg“ gegen den Tabellenletzten

Gerade so haben die Andernacherinnen ihren Sieg gegen Schlusslicht Warbeyen ins Ziel gerettet. Beim 2:1 war allerdings auch viel Glück dabei.
Isabelle Hawel hat recht behalten. Gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel tue sich ihre Mannschaft besonders schwer, hatte die Trainerin der SG 99 Andernach vor dem Zweitliga-Heimspiel gegen Schlusslicht VfR Warbeyen geunkt. Nach dem mühsamen 2:1 (1:0) raunte Hawels Vater, die Andernacher Trainerlegende „Kappy“ Stümper, vom „Duselsieg“, und Tochter Isabelle bestätigte: „Das war heute eine sehr schwere Geburt.