SG 99 spielt 2:2 in Frankfurt
Andernach zeigt Moral und gleicht 0:2-Rückstand aus
Die eingewechselte Marlene Ganßer (rechts neben Kapitänin Magdalena Schumacher) traf nach einer Ecke erst die Latte und im Nachs
Die eingewechselte Marlene Ganßer (rechts neben Kapitänin Magdalena Schumacher) traf nach einer Ecke erst die Latte und im Nachschuss ins Frankfurter Tor zum 2:2-Endstand.
Norina Toenges

Spannendes Duell in der 2. Frauenfußball-Bundesliga: SG 99 Andernach holt nach 0:2-Rückstand ein 2:2 gegen Eintracht Frankfurt II. Überraschende Wende dank starker Einwechslungen und tollem Teamgeist.

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Eigentlich hatten die Fußballerinnen der SG 99 Andernach im Zweitliga-Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt auf mehr gehofft als nur einen Punkt. Nach dem 2:2 (0:0) am Frankfurter Brentanobad überwog die Erleichterung im Lager der Andernacherinnen aber doch die Enttäuschung.

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