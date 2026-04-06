SG 99 spielt 2:2 in Frankfurt Andernach zeigt Moral und gleicht 0:2-Rückstand aus Stefan Kieffer 06.04.2026, 12:06 Uhr

i Die eingewechselte Marlene Ganßer (rechts neben Kapitänin Magdalena Schumacher) traf nach einer Ecke erst die Latte und im Nachschuss ins Frankfurter Tor zum 2:2-Endstand. Norina Toenges

Spannendes Duell in der 2. Frauenfußball-Bundesliga: SG 99 Andernach holt nach 0:2-Rückstand ein 2:2 gegen Eintracht Frankfurt II. Überraschende Wende dank starker Einwechslungen und tollem Teamgeist.

Eigentlich hatten die Fußballerinnen der SG 99 Andernach im Zweitliga-Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt auf mehr gehofft als nur einen Punkt. Nach dem 2:2 (0:0) am Frankfurter Brentanobad überwog die Erleichterung im Lager der Andernacherinnen aber doch die Enttäuschung.







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