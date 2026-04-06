Spannendes Duell in der 2. Frauenfußball-Bundesliga: SG 99 Andernach holt nach 0:2-Rückstand ein 2:2 gegen Eintracht Frankfurt II. Überraschende Wende dank starker Einwechslungen und tollem Teamgeist.
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Eigentlich hatten die Fußballerinnen der SG 99 Andernach im Zweitliga-Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt auf mehr gehofft als nur einen Punkt. Nach dem 2:2 (0:0) am Frankfurter Brentanobad überwog die Erleichterung im Lager der Andernacherinnen aber doch die Enttäuschung.