SG 99 auswärts beim VfL Andernach will den Tabellenführer Bochum ärgern Stefan Kieffer 04.09.2026, 10:52 Uhr

i Viel Tempo brachte Ina Keller (links), Neuzugang aus Elversberg, ins Andernacher Spiel beim 2:1-Heimsieg gegen die U 20 der TSG Hoffenheim. Norina Toenges

Am Sonntag (14 Uhr) empfängt der VfL Bochum als Spitzenreiter die Frauen aus Andernach. Die SG 99 will den Favoriten ärgern und mit Keller und Pfeiffer Tempo auf den Flügeln machen.

Vier Mal sind die Fußballerinnen der SG 99 Andernach in dieser Zweitligasaison angetreten, vier Mal lautete das Endergebnis 2:1 – zwei Mal für die SG 99 Andernach, zweimal gegen sie. Auch das Pokalspiel beim Regionalligisten Fortuna Köln entschieden die SG-Kickerinnen mit 2:1 für sich, sodass SG-Trainerin Isabelle Hawel mit einem Augenzwinkern feststellt: „Das ist wohl unser Ergebnis.







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