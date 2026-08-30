2:1-Derbysieg für SC 13
Andernach wehrt sich in Bad Neuenahr vehement
Katharina Pohs (rechts) und der SC 13 Bad Neuenahr haben das Heimspiel bei der Wiedereröffnung des Apollinarisstadions gegen die
Katharina Pohs (rechts) und der SC 13 Bad Neuenahr haben das Heimspiel bei der Wiedereröffnung des Apollinarisstadions gegen die SG 99 Andernach II mit 2:1 gewonnen.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Fußball-Regionalliga: SC 13 Bad Neuenahr triumphiert im Rheinlandderby gegen SG 99 Andernach II. Spannendes Spiel mit frühem Führungstreffer und dramatischer Wendung. Verletzung sorgt für Schrecksekunde.

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„Ein rundum gelungener Tag“, freute sich Anne-Kathrine Kremer, die Trainerin des SC 13 Bad Neuenahr. Die Kurstädterinnen gewannen ihren Heimauftakt in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen die SG 99 Andernach II mit 2:1 (1:0). Das Rheinlandderby vor 200 Zuschauern stand ganz im Zeichen der Wiedereröffnung des Apollinarisstadions – und das Interesse am umfangreichen Rahmenprogramm, das sich über den ganzen Tag erstreckte, war groß.
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