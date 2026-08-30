2:1-Derbysieg für SC 13 Andernach wehrt sich in Bad Neuenahr vehement Lutz Klattenberg 30.08.2026, 13:08 Uhr

i Katharina Pohs (rechts) und der SC 13 Bad Neuenahr haben das Heimspiel bei der Wiedereröffnung des Apollinarisstadions gegen die SG 99 Andernach II mit 2:1 gewonnen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Fußball-Regionalliga: SC 13 Bad Neuenahr triumphiert im Rheinlandderby gegen SG 99 Andernach II. Spannendes Spiel mit frühem Führungstreffer und dramatischer Wendung. Verletzung sorgt für Schrecksekunde.

„Ein rundum gelungener Tag“, freute sich Anne-Kathrine Kremer, die Trainerin des SC 13 Bad Neuenahr. Die Kurstädterinnen gewannen ihren Heimauftakt in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen die SG 99 Andernach II mit 2:1 (1:0). Das Rheinlandderby vor 200 Zuschauern stand ganz im Zeichen der Wiedereröffnung des Apollinarisstadions – und das Interesse am umfangreichen Rahmenprogramm, das sich über den ganzen Tag erstreckte, war groß.







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