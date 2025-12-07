SG 99 verliert beim SC Sand Andernach verteilt in Sand zu viele Geschenke Stefan Kieffer 07.12.2025, 19:28 Uhr

i Hier hat die Andernacherin Carolin Schraa (im grünen Trikot) die Chance, den Ball an Sands Torhüterin Jule Baum vorbeizulegen. Doch es klappte nicht, die SG 99 machte kein Tor und verlor beim Tabellenführer mit 0:4. Norina Tönges

Nach sieben ungeschlagenen Spielen verliert SG 99 Andernach klar mit 0:4 gegen den Tabellenführer SC Sand. Zwei vermeidbare Tore und Chancenungenauigkeit besiegeln die Niederlage.

Nach sieben Spielen ohne Niederlage haben die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach erstmals wieder verloren. Beim 0:4 (0:2) als Gast des Tabellenführers SC Sand hielten die Bäckermädchen eine halbe Stunde gut mit, gerieten dann durch zwei vermeidbare Gegentreffer der Marke „Kacktor“ mit 0:2 in Rückstand und kassierten am Ende nach 0:6 und 0:7 in der Vorsaison erneut eine Niederlage, die sich nach „Klatsche“ anfühlt.







Artikel teilen

Artikel teilen