Andernach verteilt in Sand zu viele Geschenke

Nach sieben ungeschlagenen Spielen verliert SG 99 Andernach klar mit 0:4 gegen den Tabellenführer SC Sand. Zwei vermeidbare Tore und Chancenungenauigkeit besiegeln die Niederlage.
Nach sieben Spielen ohne Niederlage haben die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach erstmals wieder verloren. Beim 0:4 (0:2) als Gast des Tabellenführers SC Sand hielten die Bäckermädchen eine halbe Stunde gut mit, gerieten dann durch zwei vermeidbare Gegentreffer der Marke „Kacktor“ mit 0:2 in Rückstand und kassierten am Ende nach 0:6 und 0:7 in der Vorsaison erneut eine Niederlage, die sich nach „Klatsche“ anfühlt.