SG 99-Frauen verlieren 0:4 Andernach spürt Meppens Drang Richtung erste Liga Stefan Kieffer 29.03.2026, 18:42 Uhr

i Die einzig nennenswerte Chance für Andernach durch Magdalena Schumacher (blaues Trikot) nach einem Eckball. Der Ball ging an die Latte. Norina Tönges

In der 2. Frauenfußball-Bundesliga triumphiert der SV Meppen mit 4:0 über Andernach. Herausragend: Anouk Blaschkas Traumtor. Meppen jagt den Aufstieg, während Andernach das Polster für den Klassenverbleib behält.

Schon als die Fußballerinnen des SV Meppen sich beim Verlassen der Kabine vor dem Auswärtsspiel bei der SG 99 Andernach lautstark gegenseitig anfeuerten, war zu ahnen, dass die Zweitligapartie der Andernacherinnen gegen den Tabellendritten eine knifflige Angelegenheit werden würde.







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