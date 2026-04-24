In der 2. Frauen-Bundesliga will Andernach durch einen Heimsieg gegen Wolfsburgs U 20 den Klassenverbleib festzurren. Derweil laufen bereits die Planungen für die neue Saison.
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Schon zum zweiten Mal in diesem Kalenderjahr hat die 2. Fußball-Bundesliga der Frauen zwei Wochenenden in Folge pausiert. „Es ist schwierig, die Spannung über drei Wochen hochzuhalten“, sagt Isabelle Hawel, die Trainerin der SG 99 Andernach, „zumal die letzte Pause ja erst etwas mehr als einen Monat zurückliegt.