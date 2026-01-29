SG 99 beim VfB Stuttgart Andernach rechnet sich beim Primus etwas aus Stefan Kieffer 29.01.2026, 14:33 Uhr

i Im letzten Zweitliga-Heimspiel des alten Jahres überzeugte die SG Andernach, hier Isabel Pfeiffer im Vorwärtsgang, mit einem 5:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Am Sonntag wollen die Bäckermädchen beim Aufstiegsfavoriten VfB Stuttgart etwas mitnehmen. Norina Toenges. Norina Tönges

Die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach stehen vor einer schweren Aufgabe bei Tabellenführer VfB Stuttgart. Wird es eine Überraschung geben oder setzt sich der Favorit durch?

Nach einer ziemlich kurzen Winterpause und einer Vorbereitung mit Hindernissen stehen die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach im ersten Punktspiel des neuen Jahres vor der wohl schwierigsten Aufgabe, die aktuell denkbar ist. Die Andernacherinnen gastieren beim Tabellenführer VfB Stuttgart, der als Neuling beste Aussichten auf den Durchmarsch in die Bundesliga hat.







