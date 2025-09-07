Es wurde wieder nichts mit dem ersten Saisonsieg für die Andernacher Zweitligafußballerinnen. Im Gegenteil, in Potsdam gab’s die erste Niederlage für die SG 99.

Die Hoffnungen auf den ersten Saisonsieg haben sich für die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach nicht erfüllt. Beim Bundesliga-Absteiger 1. FFC Turbine Potsdam kassierten die Bäckermädchen nach zwei Unentschieden mit 0:2 (0:0) die erste Niederlage. Und die war auch nach Meinung von Andernachs Trainerin Isabelle Hawel „über 90 Minuten gesehen verdient“.

Beim Altmeister, der angesichts seiner umfangreichen Titelliste mit Fug und Recht als Traditionsverein zu bezeichnen ist, konnten die Andernacherinnen vor 674 engagierten Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion nur bedingt an die guten Leistungen in Berlin und gegen Stuttgart anknüpfe. „Wir haben 20 Minuten gebraucht, um überhaupt ins Spiel zu kommen“, kritisierte Hawel, „wir hatten keine Zuordnung, viele Ballverluste im Spielaufbau und sind viel hinterhergelaufen.“

Leonie Krump kommt einem Torerfolg am nächsten

Trainerteam und Mannschaft drehten ein paar Schräubchen am Spielsystem, und die Gäste gestalteten die Partie nun ausgeglichener. Das Chancenverhältnis der ersten Halbzeit lautete sogar zwei zu eins für Andernach. Zunächst wollte Bianca Schmidt, 35-jährige Ex-Nationalspielerin im Turbine-Trikot, eine perfekte Hereingabe von Laura Lindner im Fünfmeterraum mit der Hacke veredeln, traf aber den Ball nicht. Dumm gelaufen (10.). Wenig später setzte Isabell Pfeiffer nach Lisa Kossmanns Rückpass den Ball von der Strafraumlinie knapp am rechten Pfosten vorbei (12.).

Einem Torerfolg am nächsten kam Leonie Krump, als sie nach einem verunglückten Abschlag von Turbine-Torfrau Silia Plöchinger noch eine Gegenspielerin austanzte und mit einem gewaltigen Rechtsschuss nur die Unterkante der Latte traf (40.). Isabelle Hawels Zwischenfazit: „Wir waren glücklich mit dem Unentschieden in der Halbzeit.“

„Wir haben zwar bis zum Schluss gekämpft und Fußball gespielt, aber irgendwie waren wir nicht so griffig wie zuletzt.“

Andernachs Trainerin Isabelle Hawel

Mit dem Glück war‘s nach einer Stunde vorbei. Andernach bekam einen Potsdamer Freistoß in mehreren Versuchen nicht geklärt, schließlich fand Turbine-Kapitänin Emilie Bernhardt eine Lücke und traf platziert zum Führungstor (62.). „Da hat der Gegner unsere Unordnung ausgenutzt“, analysierte Hawel, die mit der Aufholjagd ihres Teams nicht wirklich zufrieden war: „Wir haben zwar bis zum Schluss gekämpft und Fußball gespielt, aber irgendwie waren wir nicht so griffig wie zuletzt. Zu viele Zweikämpfe gingen verloren, und mit dem Ball waren wir nicht mutig. Ich vermisste das zwingende Gefühl, dass wir ein Tor machen.“

Gegen clevere Potsdamerinnen, die gefährliche Konter inszenierten und robust verteidigten, gelang den Bäckermädchen in der Restspielzeit nicht mehr allzu viel. Die starke Leonie Krump setzte sich nach schlauem Zuspiel der eingewechselten Rinesa Alija kraftvoll gegen mehrere Gegenspielerinnen durch, ihr Linksschuss wurde von Torschützin Bernhardt mit langem Bein geblockt (79.), Krumps 16-Meter-Schuss faustete Silia Plöchinger weg (81.). Dazwischen hatte Vanessa Zilligen den Ausgleich auf dem Fuß, als sie wieder nach Pass von Alija eine Lücke erspähte, den Ball aber knapp am linken Pfosten vorbeischoss (80.).

Japanische Turbine Rana Okuma macht das 2:0

Das Potsdamer 2:0 war die logische Folge der Andernacher Abschlussschwäche; als Annika Wohner gegen die aufgerückte Gästeabwehr nur noch freie Wiese vor sich hatte, wurde sie zu Unrecht wegen Abseits zurückgepfiffen (84.), doch der nächste Andernacher Ballverlust an der Mittellinie führte zum 2:0 durch die japanische Turbine Rana Okuma (85.).

„Wir haben gegen eine richtig starke Mannschaft verloren“, ordnete Hawel die Niederlage ein. „Die Potsdamerinnen waren technisch stark, athletisch und robust; für mich sind sie ein Kandidat, der um den Aufstieg mitspielen wird.“ Gegen die „individuelle Klasse“ des Gegners habe sich ihr Team aber nicht gefühlt wie „David gegen Goliath“. Trotz guter Vorstellungen steht die SG 99 Andernach nach drei Spielen mit lediglich zwei Punkten im Tabellenkeller. „Wir haben alle das Gefühl, dass wir mit unseren Leistungen den einen oder anderen Punkt mehr verdient hätten“, stellt Hawel fest. „Jetzt freuen wir uns auf zwei Heimspiele und Gegner auf Augenhöhe.“

1. FFC Turbine Potsdam – SG 99 Andernach 2:0 (0:0)

SG 99 Andernach: Bläser – Müller, Brückel, Schumacher – Zilligen, Schermuly – Wäschenbach (81. Klyta), Krump, Kossmann, Pfeiffer – Schraa (75. Alija).

Schiedsrichterin: Katharina Linke (Göttingen).

Zuschauer: 674.

Tore.: 1:0 Emilie Bernhardt (61.), 2:0 Rana Okuma (86.).

Nächste Aufgabe für Andernach: am Sonntag, 14. September, 14 Uhr, Heimspiel gegen FC Ingolstadt.