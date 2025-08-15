Die Saisonvorbereitung ist bei den Andernacher Fußballerinnen gut verlaufen. Nun beginnt die Saison mit einem DFB-Pokalspiel in Karlsruhe, ehe es ein Wochenende später in der 2. Liga losgeht.

Am Samstag beginnt er wieder, der Ernst des Fußballer-Lebens für die Spierlerinnen der SG 99 Andernach. Eine Woche vor dem Saisonstart der 2. Bundesliga gastieren die Andernacherinnen in der Play-off-Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten Karlsruher SC (Sa., 16 Uhr, in Bruchsal) und können sich bei einem Sieg im besten Fall auf ein Erstrunden-Heimspiel gegen einen der 14 Bundesligisten am letzten Wochenende im September freuen. „Der Pokalsieg ist Pflicht“, hängt SG-Trainerin Isabelle Hawel die Messlatte für die erste Pflichtaufgabe hoch, und Mannschaftskapitänin Lisa Kossmann bekräftigt: „Wir wollen dieses Spiel dominieren und gewinnen, unser Ziel ist es, eine Runde weiterzukommen.“

In der fünfwöchigen Vorbereitung haben die Andernacherinnen nur ein Spiel verloren, mit 1:4 gegen den Bundesligisten SGS Essen, und sind in den übrigen Partien gegen Zweitliga-Neuling Mainz 05 (1:0) sowie gegen die Regionalligisten Kickers Offenbach (3:0) und SC 13 Bad Neuenahr (2:0) ebenso ohne Gegentor geblieben wie beim Gewinn des Steka-Cups gegen Bezirksligist 1. FC Kaiserslautern (5:0) sowie die Drittligisten Bayer Leverkusen U23 (2:0), SV Elversberg (0:0), Fortuna Köln (1:0) und Wacker München (1:0). Sehr zur Freude der Trainerin: „In der letzten Saison sind wir häufig früh in Rückstand geraten“, sagt Hawel, und Kossmann verdeutlicht: „Das war unser Manko.“

SG99- Trio garantiert defensive Stabilität

Die defensive Stabilität garantieren Maggi Schumacher, Zoe Brückel sowie die 18-jährige Malou Müller, die im letzten Test gegen den Nachbarn von der Ahr auch für den späten Führungstreffer der Bäckermädchen nach Eckball-Flanke von Sarah Krumscheid sorgte. Mit den drei starken Innenverteidigerinnen bieten sich dem Trainerteam diverse Abwehrvarianten, Dreier-, Vierer- oder Fünferkette, freut sich die Trainerin: „Vielleicht lassen wir schon gegen Karlsruhe alle drei von Anfang an spielen.“

Gegen Bad Neuenahr fehlten Kathrin Schermuly, die auch in Bruchsal nicht dabei ist, sowie Vanessa Zilligen, die nach ihrem zweimaligen Kreuzbandriss ebenso wie Zoe Brückel nicht überbelastet werden soll. „Zoe und Vanessa sind unsere Königstransfers“, freut sich Hawel, nachdem beide Leistungsträgerinnen in der letzten Saison erst kurz vor Schluss wieder eingreifen konnten.

„Vergangene Saison hing alles ein bisschen in den Seilen, wir wussten nicht, wo wir als Mannschaft stehen. Jetzt haben wir uns gefunden, ein gutes Fundament geschaffen und wollen wieder angreifen.

Andernachs Kapitänin Lisa Kossmann,

Der Optimismus der Andernacherinnen, eine bessere Spielzeit zu absolvieren als die vergangene, hängt eng zusammen mit der Hoffnung, von Verletzungen diesmal weitgehend verschont zu bleiben. Auch die Stimmung in Team und Umfeld ist deutlich besser als vor einem Jahr. „Da hing alles ein bisschen in den Seilen, wir wussten nicht, wo wir als Mannschaft stehen. Jetzt haben wir uns gefunden, ein gutes Fundament geschaffen und wollen wieder angreifen“, versichert Kapitän in Kossmann. „Oberste Prämisse ist natürlich: keine Verletzten!“

Noch ist nicht alles perfekt in Andernach. Gegen Bad Neuenahr nahm die Fehlpassquote im Aufbauspiel Ausmaße an, die selbst Trainerin Hawel „ein bisschen erschreckend“ fand. Entsprechend fand die spielerische Überlegenheit der SG im Ergebnis nicht den verdienten Ausdruck, sprich: Viel zu viele gute Möglichkeiten blieben ungenutzt. Wie gut, dass die SG 99-Frauen auf ihre Standard-Qualitäten bauen können. „Ich glaube zwar, dass wir es auch fußballerisch lösen können, aber Ecken und Freistöße sind definitiv eine Waffe für uns.“, sagt die Trainerin.

Sommerneuzugang Nina Hainke trifft

Den zweiten Treffer gegen Bad Neuenahr erzielte übrigens Sommerzugang Nina Hainke, die nach einer soliden ersten Halbzeit erst aus- und für die Schlussviertelstunde wieder eingewechselt wurde. Prompt zwang sie Marie Wenzl mit einem mächtigen Schuss zur besten Parade im Spiel (85.) und spekulierte wenig später erfolgreich auf einen schlechten Abschlag der ansonsten fehlerfreien Bad Neuenahrer Torfrau, schnappte sich den Ball und setzte ihn platziert ins verlassene Tor zum 2:0 (88.). Diese Duftmarke der 18-Jährigen, die aus Leverkusen nach Andernach kam, ist beim Trainerteam gewiss nicht unbemerkt geblieben.

Aufstellung der SG 99 Andernach gegen den SC 13 Bad Neuenaht: Bläser (46. Krupp) – Wäschenbach (75. Kossmann), Brückel (46. Schumacher), Müller, Klyta (75. Hainke) – Kossmann (46. Alija), Krump – Krumscheid, Hainke (46. Weingarz), Pfeiffer – Schraa.

Tore: 1:0 Malou Müller (81.), 2:0 Nina Hainke (88.).