Nach Bochum-Niederlage Andernach ist der Angstgegner des FC Bayern Stefan Kieffer 20.03.2026, 10:11 Uhr

i Andernachs Leonie Krump (dunkles Trikot) treibt den Ball im Spiel gegen Bochum nach vorn. Norina Tönges

Nach drei Pleiten in Serie will die SG 99 Andernach ihre ungeschlagene Serie gegen Bayern II fortsetzen. Trotz Verletzungssorgen hoffen die Bäckermädchen auf neue Punkte im Abstiegskampf der 2. Liga.

Nach drei Niederlagen in Folge kann den Zweitligafußballerinnen der SG 99 Andernach eigentlich nichts Besseres passieren, als gegen den Lieblingsgegner anzutreten. Gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München haben die Bäckermädchen in der abgebrochenen Aufstiegssaison 2019/20 beim 1:4 zum letzten Mal verloren.







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