Erneut steht den Andernacher Fußballerinnen eine lange Auswärtsfahrt bevor. In Potsdam hofft die SG 99 auf den ersten Saisonsieg.

Zum zweiten Mal in der jungen Zweitligasaison gehen die Fußballerinnen der SG 99 Andernach auf große Auswärtsfahrt. Nach dem 2:2 zum Saisonstart gegen Aufsteiger Viktoria Berlin gastieren die Bäckermädchen am Sonntag (14 Uhr) beim Bundesliga-Absteiger 1. FFC Turbine Potsdam, brechen am Samstagmorgen nach einer Muntermach-Einheit auf dem Trainingsplatz zur 600 Kilometer langen Busfahrt auf und kommen Sonntagnacht entsprechend spät zurück.

Da wäre es hilfreich, nicht mit leeren Händen die Rückfahrt antreten zu müssen. Findet auch die Trainerin: „Nach zwei Unentschieden wollen wir am Sonntag den ersten Dreier holen“, fordert Isabelle Hawel und verweist darauf, dass in Berlin und zu Hause gegen den VfB Stuttgart mehr als nur ein Zähler drin war; „Wir sind sehr gut in die Saison gestartet, müssten aber mehr Punkte haben“, lautet ihre Zwischenbilanz.

Torfrau Elena Bläser war nach Fehler fertig mit den Nerven

Gegen den starken Neuling aus Stuttgart steuerten die Andernacherinnen klar auf Siegkurs, ehe Torfrau Elena Bläser den Ball in die Füße einer Gästestürmerin spielte, die sich mit dem Treffer zum 1:1-Endstand bedankte. „Elli war fertig mit den Nerven, der Blackout war ihr selbst ein Rätsel. Aber wenn wir gegen den VfB mehr als nur ein Tor geschossen hätten, und die Chancen waren da, hätten wir uns diesen Fehler ja durchaus erlauben können.“

In Potsdam soll ihr Team effektiver vor dem Tor agieren. „Potsdam ist zwar total schwer einzuschätzen, weil sie nach dem Abstieg einen großen personellen Umbruch hatten, aber es scheint, dass sie hinten etwas anfällig sind. Deshalb hoffe ich, dass meine Mädels diesmal effektiver vor dem Tor agieren.“

Vom alten Potsdamer Glanz ist nicht mehr viel zu spüren

Vom alten Glanz, der dem ostdeutschen Vorzeigeklub sechs DDR-Titel und ebenso viele gesamtdeutsche Meisterschaften beschert hatte, ist nicht mehr viel zu spüren. Nach dem ersten Bundesliga-Abstieg 2023 schaffte Turbine mit einem formidablen Schlussspurt überraschend den Wiederaufstieg, stieg aber mit nur einem Pünktchen direkt wieder ab.

„Potsdam ist ein ernst zu nehmender Gegner mit bundesligaerfahrenen Spielerinnen im Kader.“

Isabelle Hawel, Trainerin der SG 99 Andernach

Das ist nicht unbedingt das Holz, aus dem Aufstiegskandidaten geschnitzt sind, doch Isabelle Hawel warnt: „Potsdam ist ein ernst zu nehmender Gegner mit bundesligaerfahrenen Spielerinnen im Kader, darunter Urgestein Bianca Schmidt.“ Die beiden bisherigen Duelle zwischen Potsdam und Andernach endeten jeweils Unentschieden, doch Hawel erinnert sich an eine andere Begegnung: „Da war mal ein ganz fürchterliches 0:7…“ Es war sogar ein 0:8, das die heutige SG-Trainerin als junge Spielerin des SC 07 Bad Neuenahr im Karl-Liebknecht-Stadion gegen große Namen wie Nadine Angerer, Ariane Hingst und Anja Mittag kassierte, die junge Isabelle Stümper wurde nach 36 Minuten ausgewechselt.

Am Sonntag müssen die Bäckermädchen auf Maren Weingarz verzichten, ihre Rolle auf der linken Seite könnte Isabell Pfeiffer übernehmen, die ihre Verletzung aus dem Berlin-Spiel auskuriert hat. Außerdem steht Neuzugang Zahara Wehbrink (19), die aus Wetzlar an den Rhein gewechselt ist, erstmals im Kader.