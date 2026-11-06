Am Sonntag trifft die SG 99 Andernach auf das abstiegsbedrohte Potsdam. Ein Sieg könnte die Andernacherinnen weiter von den unteren Tabellenrängen entfernen. Die Nervosität bleibt gering, der Blick ist fokussiert.
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Bei der SG 99 Andernach herrscht derzeit keinerlei Nervosität, was den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga angeht. Schließlich haben die Spielerinnen von Trainerin Isabelle Hawel schon vier Siege auf der Habenseite und stehen mit 13 Punkten im hinteren Mittelfeld – mit acht Punkten vor der Abstiegszone.