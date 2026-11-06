Heimspiel für SG 99 Andernach hat gegen Potsdam ein klares Ziel Stefan Lebert 06.11.2026, 14:55 Uhr

i Andernachs Trainerin Isabelle Hawel (vorn rechts) will mit ihrem Team unbedingt einen Sieg im Heimspiel gegen Potsdam. Norina Tönges

Am Sonntag trifft die SG 99 Andernach auf das abstiegsbedrohte Potsdam. Ein Sieg könnte die Andernacherinnen weiter von den unteren Tabellenrängen entfernen. Die Nervosität bleibt gering, der Blick ist fokussiert.

Bei der SG 99 Andernach herrscht derzeit keinerlei Nervosität, was den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga angeht. Schließlich haben die Spielerinnen von Trainerin Isabelle Hawel schon vier Siege auf der Habenseite und stehen mit 13 Punkten im hinteren Mittelfeld – mit acht Punkten vor der Abstiegszone.







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