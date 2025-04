Auch nach dem stürmisch gefeierten 1:0-Heimsieg gegen den FSV Gütersloh durch Alina Wagners spätes Jokertor stehen die Fußballerinnen der SG 99 Andernach noch auf einem Abstiegsplatz in der 2. Bundesliga. Den wollen sie am Sonntag verlassen, am liebsten endgültig. Voraussetzung ist nicht nur ein eigener Auswärtssieg beim Tabellenletzten SC Freiburg II (Sonntag, 11 Uhr), sondern auch eine Niederlage des SV Weinberg, der den ersten Nichtabstiegsplatz besetzt, bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München. Kommt es so wie erhofft, schieben sich die Bäckermädchen bei Punktgleichheit dank der besseren Tordifferenz am schwäbischen Neuling vorbei.

SG-Trainer Thomas Strotzer hat sich Rechenspielchen für die letzten sechs Spieltage bisher verkniffen. „Dafür sind zu viele wacklige Komponenten im Spiel“, hat der Coach seine Bedenken, „das ist alles sehr vage, man weiß ja nicht, was mit den anderen Mannschaften passiert. Können sieben Punkte reichen? Neun wären sicher besser.“ Klar ist für Strotzer vor allem eines: „Drei Punkte am Sonntag sind Pflicht, die Voraussetzungen sind ähnlich wie vor dem Weinberg-Spiel.“ Doch Strotzer und seine Trainerkollegin Isabelle Hawel wollen den Druck auf die Mannschaft vor dem Einstieg in die entscheidende Saisonphase möglichst gering halten.

Länderspielpause hat SG 99-Frauen gutgetan

Die zweiwöchige Länderspielpause haben die Andernacherinnen laut Strotzer genossen: „Es hat gutgetan, ein bisschen durchzuatmen nach den Marathon-Wochen seit Jahresbeginn“, sagt er, „einige Mädels haben sich ein paar freie Tage für einen Kurzurlab gegönnt. Das war sicher nicht kontraproduktiv, seit Montag sind wieder alle im Training.“ Am Sonntag muss er weiter auf die verletzte Isabel Pfeiffer verzichten, dazu fehlt die gesperrte Sarah Klyta. Außerdem hat sich Kathrin Schermuly beim Sieg gegen Gütersloh den kleinen Zeh gebrochen. „Mal sehen, was der Schmerz sagt“, lässt Strotzer den Einsatz der Führungsspielerin offen.

Mit dabei ist wieder Alina Wagner, die sich nach ihrem spektakulären Comeback mit dem entscheidenden Kopfballtor am vergangenen Sonntag in der zweiten Mannschaft der SG 99 weitere Spielpraxis geholt hat. Der 29-Jährigen, die wegen eines Auslandsaufenthalts die Wintervorbereitung mit den Bäckermädchen verpasst hat, könnte im Freiburger Mösle-Stadion wieder die Rolle des Jokers zukommen.

„Wir wollen offensiv und dominant auftreten und die spielstarken Freiburgerinnen nicht ins Rennen kommen lassen. Ich denke, am Sonntag wird die Mentalität entscheiden, nicht die Spielkunst.“

Thomas Strotzer, Trainer der SG 99 Andernach

Noch lieber wäre es den Andernacherinnen allerdings, sie könnten schon früh die Weichen auf Sieg stellen. „Wie alle zweiten Mannschaften besteht auch die Freiburger Mannschaft hauptsächlich aus jungen Spielerinnen, die wenig gewohnt sind, mit der Situation im Abstiegskampf umzugehen“, spekuliert Strotzer, „das kann für uns ein kleiner Vorteil sein.“ Entsprechend selbstbewusst soll sich sein Team am Sonntag zeigen: „Wir wollen offensiv und dominant auftreten“, fordert er, „und die spielstarken Freiburgerinnen nicht ins Rennen kommen lassen. Ich denke, am Sonntag wird die Mentalität entscheiden, nicht die Spielkunst.“