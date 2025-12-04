Andernach fährt ausgeruht und selbstbewusst zum Primus

Die SG 99 Andernach tritt in der 2. Bundesliga bei Tabellenführer SC Sand an. Nach einem starken Lauf möchten die Bäckermädchen die Erinnerungen an hohe Niederlagen vertreiben. Kann der Spitzenreiter überrascht werden?
Den spielfreien Sonntag wegen der Nations-League-Finals der Nationalmannschaft haben die Fußballerinnen der SG 99 Andernach genutzt, um ihre Weihnachtsfeier zu begehen. Alle Mannschaften des Vereins waren versammelt, ein Zeichen für den Zusammenhalt der Abteilung gesetzt.