Die SG 99 Andernach ist in der 2. Bundesliga der Frauen so etwas wie ein gallisches Dorf. Damit sich die Mannschaft um Trainerin Isabelle Hawel weiterhin behauptet, setzt man vor allem auf die Kraft des Kollektivs.

Die „Goldene Generation“ der Bäckermädchen will es noch einmal wissen. Nach einer Saison voller Verletzungen und internen Unstimmigkeiten, in der sie erst mit einem fulminanten Schlussspurt den drohenden Abstieg aus der 2. Bundesliga vermieden, kehren die Fußballerinnen der SG 99 Andernach zum Bewährten zurück. „Andernach macht wieder Andernach-Sachen“, verspricht Cheftrainerin Isabelle Hawel. Die langjährige Spielerin und Trainerin der SG 99 wollte aus Rücksicht auf ihre Familie eigentlich kürzertreten. Doch das Experiment mit einem neuen Trainer galt schon früh als gescheitert, zur Rückrunde übernahm die 38-jährige Hawel wieder die Chefrolle.

„Wir gehen mit einem richtig guten Gefühl in die Saison.“

SG 99-Trainerin Isabelle Hawel

„Wir gehen mit einem richtig guten Gefühl in die Saison, vorausgesetzt, wir bleiben diesmal von schweren Verletzungen verschont“, verspricht Hawel. Statt zuletzt 27 stehen nur noch 22 Spielerinnen im Andernacher Kader. Dafür sind die (vermeintlich) besten fast alle geblieben. Als „Königstransfers von innen“ bezeichnet Hawel die Leistungsträgerinnen Vanessa Zilligen und Zoe Brückel, die wegen Kreuzbandrissen den größten Teil der vergangenen Runde verpasst hatten. Ein Überraschungs-Comeback feiert Sarah Krumscheid, die nach zwei Kreuzbandrissen („einmal rechts, einmal links“) vor fünf Jahren ihre aktive Karriere eigentlich beendet hatte. Nach starken Auftritten in der Andernacher Ü32 („Da hat es wieder in den Füßen gejuckt“) und einem Trainerjahr beim Regionalligateam fühlt sich die erst- und zweitligaerfahrene 32-Jährige wieder fit genug, um einen erneuten Anlauf in der 2. Liga zu starten. Weitere Routiniers wie Lisa Kossmann, Magdalena Schumacher, Maren Weingarz, Carolin Schraa und Kathrin Schermuly werden weiter das Trikot der Bäckermädchen tragen. „Wir sind nicht in der Lage, jetzt einen großen Umbruch zu vollziehen und die erfahrenen Spielerinnen schon in den Ruhestand zu schicken“, sagt Hawel, „die Mädels sind alle hoch motiviert, die kommende Saison anders zu gestalten als die vergangene. So wollten sie sich nicht verabschieden.“

Viele Neuzugänge mit Andernacher Vergangenheit

Neben Karla Engels, die für ein Jahr ins Ausland geht, verlassen aus dem Kreis der Stammspielerinnen nur Torfrau Laura van der Laan und Stürmerin Leonie Stöhr den Verein, die verletzte Torjägerin Antonia Hornberg beendet ihre Karriere. Auch die meisten Neuzugänge haben eine Andernacher Vergangenheit, von Krumscheid, Torfrau Elli Bläser, Rinesa Alija, die mit zwölf Saisontoren zum Klassenverbleib der Andernacher Regionalliga-Mannschaft beitrug, über Muriel Bey (kommt vom SC Fortuna Köln zurück) bis hin zur 17-jährigen Torfrau Victoria Prassel aus der eigenen U19.

In den ersten Testspielen – 1:4 gegen Bundesligist SGS Essen und 1:0 gegen den künftigen Ligarivalen Mainz 05 – erinnerte das Auftreten der Bäckermädchen schon wieder an bessere Zeiten. Aber fühlt es sich auch so an wie in den beiden erfolgreichen Spielzeiten zuvor? „Wir hatten in der letzten Saison viel Unruhe“, bestätigt Co-Kapitänin Magdalena Schumacher, „dafür gab es viele Gründe. Aber jetzt sind wir wieder eine coole Gruppe, die Stimmung ist positiv, es gibt keine negativen Schwingungen.“

Neue Gegner und große Herausforderungen

Für einen kleinen Verein wie die SG 99 Andernach wird es dennoch von Jahr zu Jahr schwerer, in der 2. Liga zu bestehen, weiß Trainerin Hawel: „Es ist Wahnsinn, was andere Vereine, vor allem die mit einem Männer-Bundesligisten dahinter, an finanziellem Volumen und an Infrastruktur aufbieten können“, stellt Isabelle Hawel fest. „Wir sind stolz, in diesem Haifischbecken mitzuschwimmen, solange wir können.“

Die Aufsteiger Viktoria Berlin und VfB Stuttgart, mit denen sich die Andernacherinnen gleich in den ersten beiden Saisonspielen messen müssen, gelten als Favoriten auf den Durchmarsch in die Erstklassigkeit. Neu in der 2. Liga sind auch die Mainzerinnen sowie der VfR Warbeyen aus einem Ortsteil von Kleve nahe der niederländischen Grenze. An den ersten fünf Spieltagen bekommen es die Andernacherinnen mit gleich vier Teams zu tun, die vergangene Saison nicht in der 2. Liga spielten.

Der Kader der SG 99 Andernach

Zugänge: Elena Bläser (1. FC Saarbrücken), Nina Hainke (Leverkusen U23), Muriel Bey (Fortuna Köln), Rinesa Alija (2. Mannschaft), Victoria Prassel (eigene U19), Sarah Krumscheid (reaktiviert).

Abgänge: Laura van der Laan (B. Dortmund), Marisa Schön (Mainz 05), Leonie Stöhr (E. Frankfurt), Michelle Reifenberg (1. FC Saarbrücken), Alina Recht (Fortuna Köln), Carolin Dillenburg (Montabaur), Anna-Lena Leipelt (Merl), Karla Engels (Pause), Antonia Hornberg (Karriere beendet), Alina Wagner, Jette Schulz (Ziel unbekannt).

Kader, Tor: Elena Bläser, Victoria Prassel, Lisa Krupp.

Abwehr: Besarta Hisenaj, Maren Weingarz, Leonie Krump, Zoe Brückel, Magdalena Schumacher, Malou Müller.

Mittelfeld: Kathrin Schermuly, Lisa Kossmann, Sarah Klyta , Nina Hainke, Sarah Krumscheid, Vanessa Zilligen, Leonie Wäschenbach, Isabel Pfeiffer, Muriel Bey.

Angriff: Carolin Schraa, Paula Petri, Daria Collas, Rinesa Alija.

Trainer/in: Isabelle Hawel.

Saisonziel: gesicherter Platz im Tabellenmittelfeld.