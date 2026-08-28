Am vierten Spieltag der neuen Saison trifft die SG 99 Andernach auf die Bundesliga-Reserve von Hoffenheim. Als Aufsteiger hat Hoffenheim noch keinen Punkt geholt und das Team um Trainern Isabelle Hawel will den Sieg.
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In den ersten drei Spielen der neuen Zweitliga-Saison mussten die Fußballerinnen der SG 99 Andernach gegen Mannschaften antreten, die zu den Favoriten für den Bundesliga-Aufstieg zählen. Am vierten Spieltag gehen die Bäckermädchen erstmals als Favorit auf den heimischen Rasenplatz, denn zu Gast ist am Sonntag (14 Uhr) Aufsteiger TSG Hoffenheim II.