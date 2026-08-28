SG will Tore schießen Andernach als Favorit im Heimspiel gegen TSG-Reserve Stefan Kieffer 28.08.2026, 11:38 Uhr

i Nur selten kam Andernachs Stürmerin Carolin Schraa beim 1:2 in Berlin so zum Abschluss wie in dieser Szene. Im Heimspiel gegen Hoffenheim hofft die Torjägerin auf mehr Chancen. Norina Tönges

Am vierten Spieltag der neuen Saison trifft die SG 99 Andernach auf die Bundesliga-Reserve von Hoffenheim. Als Aufsteiger hat Hoffenheim noch keinen Punkt geholt und das Team um Trainern Isabelle Hawel will den Sieg.

In den ersten drei Spielen der neuen Zweitliga-Saison mussten die Fußballerinnen der SG 99 Andernach gegen Mannschaften antreten, die zu den Favoriten für den Bundesliga-Aufstieg zählen. Am vierten Spieltag gehen die Bäckermädchen erstmals als Favorit auf den heimischen Rasenplatz, denn zu Gast ist am Sonntag (14 Uhr) Aufsteiger TSG Hoffenheim II.







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