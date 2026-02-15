Abwehrkette erneut umgebaut
Andernach ärgert sich über Niederlage in Ingolstadt
Hängende Köpfe bei den Andernacherinnen Magdalena Schumacher, Vanessa Zilligen und Sarah Klyta.
Norina Toenges

Im spannenden Zweitliga-Duell besiegte Ingolstadt die SG 99 Andernach mit einer dramatischen Wende. Nach einer 1:0-Führung führte ein fünfminütiger Kontrollverlust zur 2:3-Niederlage der Gäste.

Lesezeit 3 Minuten
Fünf Minuten Kontrollverlust genügten, dass die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach ihr Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt verloren. Mit drei Toren kurz vor der Pause drehten die Schänzerinnen den 0:1-Rückstand zu einer 3:1-Pausenführung, die Andernacher Bäckermädchen kamen zwar noch auf 3:2 heran, konnten ihre Aufholjagd aber nicht mit einem Punktgewinn krönen.

