Abwehrkette erneut umgebaut Andernach ärgert sich über Niederlage in Ingolstadt Stefan Kieffer 15.02.2026, 16:01 Uhr

i Hängende Köpfe bei den Andernacherinnen Magdalena Schumacher, Vanessa Zilligen und Sarah Klyta. Norina Toenges

Im spannenden Zweitliga-Duell besiegte Ingolstadt die SG 99 Andernach mit einer dramatischen Wende. Nach einer 1:0-Führung führte ein fünfminütiger Kontrollverlust zur 2:3-Niederlage der Gäste.

Fünf Minuten Kontrollverlust genügten, dass die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach ihr Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt verloren. Mit drei Toren kurz vor der Pause drehten die Schänzerinnen den 0:1-Rückstand zu einer 3:1-Pausenführung, die Andernacher Bäckermädchen kamen zwar noch auf 3:2 heran, konnten ihre Aufholjagd aber nicht mit einem Punktgewinn krönen.







Artikel teilen

Artikel teilen