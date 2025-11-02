SG 99 erreicht zu Hause 0:0 Am Ende müssen Andernacherinnen mächtig zittern Kilian Jorde 02.11.2025, 21:11 Uhr

i Mina Matijevic (Eintracht Frankfurt II) und die Andernacherin Paula Petri (links) gehen beide mit dem Fuß zum Ball - die Zweitligapartie endete 0:0. Norina Tönges

Im letzten Zweitligaspiel auf dem Andernacher Stadionrasen in diesem Jahr sind keine Tore gefallen: Die SG 99 und Eintracht Frankfurt II trennten sich 0:0.

Einen „goldenen November“ mit drei Siegen aus drei Spielen hatten sich die Frauen der SG 99 Andernach in der 2. Fußball-Bundesliga als Ziel gesetzt. Nach dem ersten dieser drei Spiele muss das Ziel jedoch leicht nach unten korrigiert werden. Im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt II kamen die Bäckermädchen vor 235 Zuschauern nicht über ein 0:0 hinaus und rutschten damit auf den 7.







