Die Fußballerinnen der SG 99 Andernach müssen nach Mainz. Ein Gegner, der den Bäckermädchen in den vergangenen Jahren gut lag, und auch die aktuell nicht vorhandene Form der Gastgeberinnen spricht für die SG.
Nach der ebenso unglücklichen wie auch unnötigen 2:3-Niederlage beim FC Ingolstadt müssen die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach erneut auswärts ran. Beim starken Aufsteiger FSV Mainz 05 wollen die Bäckermädchen aus Andernach am Sonntag (14 Uhr) im Bruchweg-Stadion wieder punkten, denn SG-Trainerin Isabelle Hawel hat festgestellt: „Es wird deutlich enger in der Tabelle.