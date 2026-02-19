Nach unnötiger Niederlage Am Bruchweg wollen die Andernacherinnen punkten Stefan Kieffer 19.02.2026, 14:38 Uhr

i Schwer zu stoppen war Ingolstadts Angreiferin Nina Penzkofer (im rot-schwarzen Trikot). Hier haben die Andernacherinnen Leonie Krump, Besarta Hisenaj und Magdalena Schumacher (von links) das Nachsehen. Sie SG 99 verlor mit 2:3 und hofft nun dafür auf einen Erfolg in Mainz. Norina Toenges. Norina Tönges

Die Fußballerinnen der SG 99 Andernach müssen nach Mainz. Ein Gegner, der den Bäckermädchen in den vergangenen Jahren gut lag, und auch die aktuell nicht vorhandene Form der Gastgeberinnen spricht für die SG.

Nach der ebenso unglücklichen wie auch unnötigen 2:3-Niederlage beim FC Ingolstadt müssen die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach erneut auswärts ran. Beim starken Aufsteiger FSV Mainz 05 wollen die Bäckermädchen aus Andernach am Sonntag (14 Uhr) im Bruchweg-Stadion wieder punkten, denn SG-Trainerin Isabelle Hawel hat festgestellt: „Es wird deutlich enger in der Tabelle.







Artikel teilen

Artikel teilen