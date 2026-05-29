50 bewegte Jahre Frauenfußball Als der TuS Ahrbach fast Deutscher Meister wurde Marco Rosbach 29.05.2026, 08:39 Uhr

i Die Frauen des TuS Ahrbach schrieben bundesweit Fußballgeschichte. Diese Mannschaft schaffte es 1989 bis ins Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Hinten von links: Trainer Detlev Tank, Kathrin Lischka, Tanja Eisbach, Silke Jung, Gundula Schilf, Kerstin Jansen, Jutta Nardenbach, Bettina Berens, Manuela Fischbach; vorne von links: Karin Thull, Stefanie Jung, Annelie Graf, Marika Laßlo, Marion Isbert, Heike Neuroth, Connie Diezel. Archiv TuS Ahrbach

Als der Frauenfußball in Deutschland noch ein Schattendasein führte, ging beim TuS Ahrbach ein Stern auf, der weit über den Westerwald hinaus strahlte. Angetrieben von Detlev Tank, entstand ein Team, das fast Deutscher Meister geworden wäre.

Wer in dieser Zeit, um die es hier vor allem gehen soll, als Kind oder Jugendlicher im Raum Montabaur neue Fußballschuhe bekommen sollte, hatte zwei Möglichkeiten. In der Schusterstadt gab’s das Kaufhaus Hisgen am Konrad-Adenauer-Platz, wo einem die Eltern schon den Anzug für die Kommunion verpasst hatten.







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