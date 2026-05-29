Als der Frauenfußball in Deutschland noch ein Schattendasein führte, ging beim TuS Ahrbach ein Stern auf, der weit über den Westerwald hinaus strahlte. Angetrieben von Detlev Tank, entstand ein Team, das fast Deutscher Meister geworden wäre.
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Wer in dieser Zeit, um die es hier vor allem gehen soll, als Kind oder Jugendlicher im Raum Montabaur neue Fußballschuhe bekommen sollte, hatte zwei Möglichkeiten. In der Schusterstadt gab’s das Kaufhaus Hisgen am Konrad-Adenauer-Platz, wo einem die Eltern schon den Anzug für die Kommunion verpasst hatten.